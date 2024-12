A Fazenda 16: Sacha, Yuri, Flor, Luana e Gui estão na roça

Na noite desta terça-feira, 10, os peões Sacha, Yuri, Flor, Luana e Gui foram mandados para a roça em votação na sede de A Fazenda 16, da Record

Os peões Sacha Bali, Yuri Bonotto, Flor Fernandes, Luana Targino e Gui Vieira foram indicados para a nova roça de A Fazenda 16, da Record. Eles foram os escolhidos dos participantes para a berlinda quíntupla na semana.

Para começar, Nêssa abriu o Lampião e decidiu dar o Poder Branco para Sidney Sampaio. Ela ficou com o poder laranja, que dava direito a escolher entre imunidade ou R$ 20 mil. Ela escolheu ficar com a imunidade na roça.

Logo depois, o fazendeiro Gilsão mandou Sacha direto para o primeiro banquinho da roça. Na votação dos peões, o mais votado foi Yuri. Na sequência, Yuri realizou a puxada da baia e indicou Flor para o terceiro banquinho.

Na dinâmica do Resta Um, a peoa Luana não foi salva e foi para a roça. Logo depois, Sidney abriu o Poder Branco e teve que escolher o quinto roceiro. Ele indicou Gui para o banquinho.

Por fim, Gui teve que vetar dois participantes da prova do fazendeiro e tirou a oportunidade de Flor e Sacha.

Saiba quem votou em quem:

Juninho votou em Yuri

Gui votou em Albert

Sidney votou em Yuri

Yuri votou em Albert

Albert votou em Yuri

Luana votou em Albert

Nêssa votou em Yuri

Sacha votou em Albert

Flor votou em Yuri

Vale lembrar que A Fazenda 16 chega ao fim no dia 19 de dezembro com a exibição da grande final do reality show.