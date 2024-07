Saiba quem colocou Márcia Fu dentro do reality A Fazenda

Você sabia? Márcia Fu entrou no elenco do reality show A Fazenda, da Record TV, após outra atleta recusar o convite e indicá-la para a vaga. Saiba quem!

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu deu o que falar durante a sua participação no reality show A Fazenda, da Record TV, em 2023. Inclusive, ela chegou até a grande final da competição e ficou em terceiro lugar, com o qual conquistou o prêmio de R$ 50 mil. Porém, você sabe como ela foi parar no elenco da atração? Outra atleta contou que foi a responsável por isso.

Em entrevista no podcast Basticast, a ex-jogadora de vôlei Virna Dias contou que foi chamada para participar de A Fazenda, mas recusou o convite. Com isso, ela ofereceu a vaga para Márcia, que aceitou.

"A [Márcia] Fu, pra mim, foi a melhor jogadora que o Brasil já teve. Eu que botei ela lá, A Fazenda me chamou e eu falei ‘não tem condições, eu mato um em um dia’", disse ela.

E completou sobre ter oferecido o contato da produção de A Fazenda para suas atletas. "A Tiffany falou ‘pô Vi, eu não tenho como ir’. Aí eu liguei, ‘nega, e aí, tu topa?’ Ela falou ‘topo’, eu falei, ‘mas tu é muito louca’. Aí a Marlene pegou ela, falou ‘olha, você não vai fazer barraco, você não vai brigar’. Tudo que falou pra ela, ela fez o contrário", afirmou.

Então, Virna contou que Márcia foi verdadeira durante o programa de TV. "Cara, ela foi sensacional. Porque aquilo ali, é a Fu, não é que ela atuou. “Cadê minha dipirona?” Aquilo ali é a cara dela, quando ela brigava… Ela e a Ida, teve um dia que elas brigaram, que ela pegou o pescoço da Ida, foi apertando, a Ida foi perdendo o gogó, berraram ‘você tá louca’, aí ela saiu ‘turururu’", afirmou.

Márcia Fu fala de sua intimidade

Sempre ousada em suas declarações, Márcia Fu surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação bem íntima sobre sua vida pessoal. Ela contou que está sem relações íntimas há muitos anos e que "não tem vontade".

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, para o Fofocalizando, a ex-jogadora de vôlei detalhou sua condição. "Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém", começou ela.

Ela também esclareceu há quanto tempo está sem transar. "A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora", completou.

Márcia Fu foi um dos destaques de A Fazenda. A ex-atleta medalhista olímpica terminou a competição em terceiro lugar e tem bombado assinando uma série de contratos publicitários.