Raquel Brito recorda mal-estar em 'A Fazenda 16': 'Estou morrendo'

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Raquel Brito recordou como se sentiu ao passar mal durante o reality 'A Fazenda 16'

Raquel Brito preocupou seus fãs após passar mal durante a realização da Prova de Fogo do reality show 'A Fazenda 16', da Record TV. Por recomendação médica, ela precisou deixar o programa para cuidar da sua saúde.

Nesta sexta-feira, 11, a equipe da irmã do ex-BBB Davi Brito divulgou um boletim médico e informou que ela foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração. Após o susto, a ex-peoa concedeu sua primeira entrevista ao 'Domingo Espetacular', que vai ao ar no próximo dia 13.

Durante a entrevista com a repórter Taynara Figueiredo, Raquel relembrou o que aconteceu: "Quando eu vi as médicas tentando me reanimar ali, eu disse: 'não, eu vou morrer, me ajuda, eu estou morrendo, estou morrendo'. E elas pedindo para acelerar a ambulância: 'acelera, corre, corre, porque a Raquel está tendo um espasmo'", contou.

A irmã de Davi começou a sentir dor no peito e a prova foi interrompida para que ela fosse atendida. Raquel precisou ser levada ao hospital onde passou por exames que revelaram a inflamação do coração. Ainda na entrevista, a ex-peoa fez um desabafo sobre tudo que viveu nos últimos dias e ainda esclareceu seu estado de saúde. Além disso, ela também avaliou sua breve participação no jogo.

O que é o diagnóstico que tirou Raquel Brito de A Fazenda

Um novo boletim médico divulgado pelas redes sociais de Raquel Brito revelou o diagnóstico da ex-peoa: miocardite aguda. Conforme textos médicos, trata-se de uma inflamação no coração que pode ocorrer como complicação de diversas infecções no corpo, manifestando-se com sintomas como dor no peito, tontura, cansaço excessivo, falta de ar, entre outros.

Ainda segundo informações de especialistas, a miocardite também aumenta as chances de alteração da pressão arterial e do ritmo cardíaco. No caso de inflamação grave no coração, pode ser necessária internação hospitalar. Já o tratamento inclui repouso para evitar o excesso de trabalho do coração e, se necessário, a administração de medicamentos para o alívio dos sintomas. Apesar da gravidade, caso seja diagnosticada e tratada, a doença evolui bem e pode ser curada.