Raquel Brito perderá o cachê de A Fazenda 16? Irmã de Davi é desclassificada do reality

Raquel Brito pode perder o cachê de participação de A Fazenda 16 após desclassificação? Saiba detalhes

Raquel Brito (23) está fora de A Fazenda 16. A Record enviou um comunicado à imprensa na tarde desta segunda-feira, 7, em que atribui a decisão aos resultados de exames médicos realizados nas últimas horas. Com isso, a pergunta que fica é: a irmã de Davi (22), campeão do BBB 24, perde o cachê de participação? Descubra como funcionam os detalhes contratuais e bastidores.

A influenciadora digital teve uma indisposição durante a Prova de Fogo realizada na tarde de domingo, 6. Suelen Gervásio (28) revelou aos colegas de confinamento que a baiana quase desmaiou, o que acendeu alerta da produção e ocasionou em sua desclassificação da disputa para se submeter a exames médicos nos bastidores.

A famosa ficou algumas horas em observação e não retornou à sede. Diante da preocupação e especulações de outros participantes, a produção avisou a todos que ela estava bem, mas que não poderia retornar ao confinamento ainda.

A eliminação da criadora de conteúdo só foi oficializada por volta das 13h10 de hoje. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição", disse a emissora em nota.

Fora do reality sem passar pelo processo natural de eliminação pelo público, a dúvida de muitos fãs é sobre o cachê de participação de Raquel Brito. De acordo com contrato assinado pelos participantes do reality, expulsão e desistência fazem o participante perder direito ao cachê e a todos os prêmios e valores de ações de merchandising adquiridos no jogo.

Somente a Record pode decidir se deve ou não abrir mão da punição ao contratado para seu reality show. No caso de Brito, a desclassificação ocorreu por questões de saúde. Neste caso, a emissora também pode perdoar o desfalque no elenco do programa se assim preferir.

VEJA ANÚNCIO DA SAÍDA DE RAQUEL BRITO DE A FAZENDA 16: