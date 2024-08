Quem é ela? Diretor solta pista sobre participante de A Fazenda 16

O reality show A Fazenda, da Record TV, está prestes a iniciar mais uma temporada e o diretor Rodrigo Carelli começou a dar pistas sobre o elenco

O reality show A Fazenda, da Record TV, está prestes a iniciar mais uma temporada e o diretor Rodrigo Carelli começou a dar pistas sobre o elenco. Nesta quinta-feira, 15, ele divulgou em seu perfil no X, antigo Twitter, duas pistas sobre uma das participantes da edição.

"A Fazenda tá chegando! Estreia dia 16 de setembro. E, a partir de hoje, eu vou começar a soltar umas charadas a respeito dos participantes", escreveu ele, que completou: "Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil. Quem é ela?".

De acordo com informações do portal Noticias da TV, Flor Fernandez é uma possibilidade. A ex-apresentadora do SBT revelou no ano passado que seu único registro na carteira de trabalho é da TVS, antigo nome do SBT. "Foi meu primeiro e único emprego. TVS/SBT é meu único registro em carteira. Agora sou PJ, mas só trabalhei no SBT", disse ela eao jornalista Fefito, em junho do ano passado.

Rodrigo Carelli também disse que a peoa viveu um affair com um cantor muito amado. Em 2021, Flor falou sobre seu envolvimento com Amado Batista no Fofocalizando. "Tem pegada, viu? O Amado Batista me conquistou, mas hoje é só um coleguinha. Posso falar? Até para mim [nós fomos um casal improvável]. Ele levou meses me conquistando", detalhou.

Vale lembrar que a produção ainda não confirmou nenhum nome do elenco. Tradicionalmente, a direção de A Fazenda confirma a lista de participantes apenas alguns dias antes do início da nova temporada.

Sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, a última edição consagrou a ex-BBB Jaquelline Grohalksi como campeã com 56,17% dos votos. E ela levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Em segundo lugar, o ator André Gonçalves com 25,77% dos votos. Márcia Fu foi a terceira colocada com 12,78% e WL Guimarães o quarto com 5,28%.

Veja a publicação de Rodrigo Carelli: