A Fazenda: Sacha Bali confessa medo após beijar Larissa

Teve beijo em A Fazenda 16! Sacha Bali e Larissa Tomásia se beijaram na festa, mas ele confessou um medo neste sábado. Saiba o que ele disse

Confinado em A Fazenda 16, da Record, o ator Sacha Bali trocou beijos com a ex-BBB Larissa Tomásia na festa de sexta-feira, 27, no reality show. Agora, ele surpreendeu ao confessar que está com um medo.

Em uma conversa com Gizelly Bicalho, o rapaz disse que tem medo que o envolvimento amoroso prejudique o seu jogo e disse que não está apaixonado pela morena. “Vou tentar conversar com ela, pra gente… Eu também não quero machucar, sacou? Ela me fala que não está apaixonada, eu acreditei”, disse ele.

Então, ele foi questionado se está apaixonado por Larissa, e negou. “Não estou. Tenho um carinho imenso por ela, vontade de beijar eu tenho, mas isso aqui é muito intenso, muito sério. Não é uma brincadeira. E não quero machucá-la. Não sei de fato o que ela está sentindo”, contou.

Por fim, ele confessou o medo que o beijo prejudique o jogo no reality show. “Foi meio que inevitável beijar ela ali, eu estava com vontade pra caramba, também não queria que ela se sentisse rejeitada. Enfim, mas eu realmente preciso muito entender com ela, pra gente não se machucar e não se prejudicar no jogo”, afirmou.

A primeira eliminação de A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira, 26, o peoa Vivi Fernandez foi eliminada na primeira roça de A Fazenda 16, da Record. Ela foi a menos votada ao disputar a preferência do público com Sacha Bali e Zé Love.

Ela recebeu apenas 16,52% dos votos do público para seguir no jogo, o que não foi o suficiente para permanecer no reality. Vale lembrar que ela foi parar na berlinda por causa da dinâmica do Resta Um, já que não foi salva por ninguém.

“Preciso agradecer, sou eternamente grata. Fincar os meus pés aqui na sede foi uma das maiores realizações da minha vida. Fico triste por sair do jogo, mas feliz por ter fincado os pés aqui”, disse ela para a apresentadora Adriane Galisteu.