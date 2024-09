A Fazenda: Raquel Brito segue passos de Davi e diz que quer cursar medicina

Em A Fazenda 16, da Record TV, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, disse que pretende cursar medicina e se especializar em obstetrícia

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, disse que pretende cursar medicina e se especializar em obstetrícia. A designer de unhas confessou detalhes do seu sonho em conversa com os colegas de confinamento.

"Você terminou o terceiro ano?", quis saber Cauê Fantin. "Eu fiz o ensino médio completo", respondeu ela, que foi questionada sobre qual curso faria. "Meu sonho é fazer obstetrícia. Pegar bebê, filhote. Eu fico apaixonada. Tudo que é pequeninho eu gosto"."Mas para poder fazer parto não tem que fazer veterinária primeiro?", questionou Cauê.

"Não, obstetrícia, parto, cesariana", soltou ela. "Parto de gente", esclareceu Gizelly Bicalho. "Então você quer fazer Medicina", entendeu o ator. "É", confirmou Raquel. "Tava falando do bicho, não entendi", retrucou Cauê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Davi Brito desiste de cursar faculdade de medicina

Enquanto esteve no BBB 24, Davi mencionou várias vezes seu sonho de se tornar médico. Durante uma dinâmica patrocinada por uma faculdade, ele chegou a ganhar uma bolsa de estudos oferecida por Wanessa Camargo.

Fora da casa, o jovem havia dito que se prepararia para ingressar no curso através da bolsa que ganhou e passou a estudar para o vestibular, quando soube que deveria realizar a prova assim como outros candidatos ao curso.

Contudo, recentemente, ele revelou ao público que não irá mais seguir a carreira de medicina, pelo menos, por enquanto. "Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar e lá na frente, vou elaborar esse plano, tenho meu direito. Eu saí campeão do BBB 24, os planos eram os de ser doutor, mas é um sonho que carrego comigo e eu tenho o direito de mudar", disparou o rapaz.