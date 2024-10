A Fazenda: Raquel Brito recorda reação ao descobrir que foi desclassificada

Desclassificada de 'A Fazenda 16' por questões de saúde, Raquel Brito revelou que não teve opção de retornar ao reality show

A influenciadora digital Raquel Brito, desclassificada de 'A Fazenda 16' na última semana, abriu o coração ao falar sobre o triste episódio que a eliminou do reality rural da Record TV. A ex-peoa precisou deixar o confinamento após passar mal durante uma dinâmica do jogo.

Em entrevista ao 'Aquecendo o Feno', com Lucas Selfie, Raquel revelou como reagiu ao descobrir que não retornaria para a sede do programa. A jovem, que recebeu rápido atendimento ao relatar dor torácica, saiu do reality por recomendações médicas.

Raquel Brito contou que ficou assustada quando soube da notícia. De acordo com a irmã do ex-BBB Davi, uma pequena esperança de voltar para a competição ainda existia há pouco tempo. "Eu pensei na minha mente rápido, que seria aquela noite e depois eu retornava", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

"Uma semana seguia e quando eu vi que não ia retornar mais para a casa [confinamento], foi desesperador. Até a ficha cair mesmo. E tiveram momentos que tive que parar de assistir A Fazenda, porque eu não estava acreditando que não ia voltar", continuou a ex-peoa, revelando que não teve opção de retornar ao jogo.

"Mas depois eu entendi que minha saúde estava muito em jogo. Se esforçaram muito até descobrir o que eu tinha de verdade. Então eu me conformei, porque maior do que o prêmio, é a minha saúde. Estou bem tranquila!", completou ela. Por fim, a ex-participante de 'A Fazenda 16' relatou quais foram os primeiros sintomas do mal-estar. Para quem não acompanhou, Raquel foi diagnosticada com Miocardite Aguda.

"Quando chegou o momento em que subi a terceira vez, o meu coração começou a ficar acelerado e comecei a ver tudo turvo. Eu não sabia se eu pedia para desistir ou se continuava, né? Olhava para o Lampião e dizia: ‘Não, eu quero ele’. Então bora focar aqui! Quando foi a terceira vez, já não aguentava mais. O coração estava com aquela dor intensa", finalizou.

Raquel Brito revela a verdade sobre coceira íntima

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Raquel Brito colocou um ponto final na dúvida dos fãs sobre a coceira íntima que ela sentiu dentro do reality show da Record TV. Enquanto esteve na sede da atração, ela foi flagrada pelas câmeras com a mão na região íntima e levantou questionamentos sobre sua saúde íntima. Agora, ela resolveu revelar a verdade sobre o motivo para ficar se coçando; confira detalhes!