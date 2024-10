Raquel Brito revela a verdade sobre coceira íntima em A Fazenda 16

A ex-A Fazenda Raquel Brito respondeu de uma vez por todas sobre o motivo da coceira íntima depois de ter sido flagrada se coçando no reality show da Record

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Raquel Brito colocou um ponto final na dúvida dos fãs sobre a coceira íntima que ela sentiu dentro do reality show da Record TV. Enquanto esteve na sede da atração, ela foi flagrada pelas câmeras com a mão na região íntima e levantou questionamentos sobre sua saúde íntima. Agora, ela resolveu revelar a verdade sobre o motivo para ficar se coçando.

Nesta segunda-feira, 14, Raquel respondeu perguntas dos fãs nos Stories do Instagram e revelou que sentia a coceira por causa da depilação com lâmina de barbear. "Como toda mulher que se depila, eu tenho alergia a barbeador. Lá, não tem como. Está crescendo ou acabou de se depilar, dá aquela cocerinha. E em mim é pior porque assim que passa o barbeador, eu tenho alergia. Lá na casa, não tem como explicar, é outro rumo, é outra visão, você esquece que está sendo filmada. Tinha hora que eu coçava porque tenho alergia e todo mundo vê porque lá tem trocentas câmeras", disse ela.

E completou ao comentar também sobre os rumores de que estaria grávida. "Eu não tenho doença nenhuma, graças a Deus. Vou até fazer um exame e postar aqui. Eu não estou grávida, em nome de Jesus, pelo amor de Deus", contou.

Por fim, Raquel também comentou que não tinha nenhum diagnóstico de problema cardíaco antes de passar mal em uma prova de A Fazenda. "Eu não passava mal, eu não tinha nada disso. Antes da gente entrar, a gente faz uma bateria de exame. Eu fiz antes em Salvador e fiz em São Paulo também, com os médicos deles e os meus médicos também. Então, zero possibilidade", afirmou.

O diagnóstico de Raquel Brito

A influenciadora digital Raquel Brito passou mal em uma prova de A Fazenda 16 e precisou ser socorrida às pressas. Ela foi internada para passar por exames e recebeu o diagnóstico de miocardite aguda, que é uma inflamação no tecido muscular do coração. Ainda segundo sua equipe, Raquel Brito recebeu alta após dias internada, já iniciou o tratamento adequado e, em breve, poderá retornar para sua casa, em Salvador, na Bahia.

"A paciente Raquel Brito Santos de Oliveira, foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de Miocardite Aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso", diz o boletim médico desta sexta-feira, 11.

"Após exames, foi constatado o diagnóstico de miocardite aguda. Nossa Raquel iniciou o tratamento e recebeu alta nesta quinta-feira (10). Ela ainda continua em repouso e observação e, em breve, será liberada para viajar e retornar para Salvador. Agradecemos por todo apoio prestado e, logo mais, teremos nossa YOUTRA de volta!", declarou a equipe de Raquel Brito na publicação.