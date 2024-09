A Fazenda: Raquel Brito critica atitude de peões e dispara: 'Bate o sino'

Sem paciência! Em desabafo, Raquel Brito se irritou ao notar que alguns adversários estavam 'falando pelos cantos' em A Fazenda 16

Confinada em 'A Fazenda 16', da Record TV, a influenciadora digital Raquel Brito fez um breve desabafo a respeito da convivência com seus adversários. Ao longo de uma conversa com Camila Moura na noite de quinta-feira, 19, a peoa se mostrou irritada ao perceber alguns comentários pela sede.

Visivelmente incomodada com a atitude dos rivais, Raquel criticou o fato dos colegas de confinamento ficarem cochichando pelos cantos. "Aqui é um jogo de voto. Todo mundo vai ter que se votar um dia", disparou a irmã do ex-BBB Davi Brito.

Em seguida, a participante de ‘A Fazenda 16’ ressaltou que faz parte da competição se indispor com algumas pessoas. "Se não queria ser votado, não entrasse. Todo mundo tem que se posicionar. Não quer ser votado? Bate o sino e pede pra ir pra casa", criticou ela.

Vale lembrar que, durante a madrugada anterior, Raquel Brito caiu no choro enquanto refletia sozinha sobre sua entrada no reality show rural. "O que eu vim fazer aqui? Em casa, eu não estaria passando por isso. Estaria na minha caminha agora, com meu café. Fazendo minhas coisas. Estou quebrando a cabeça. Muita gente aqui, pessoal muito diferente, gente de personalidade diferente. Onde eu estava com a cabeça? Eu estaria em casa, assistindo", desabafou ela, na ocasião.

"Eu estou entendendo tudo. Deus, se eu não aguentar ficar aqui, me dá um jeito de me tirar. As pessoas estão passando do limite. Não gosto de ficar assim, sensação no coração. Eu estou sentindo que vai rolar uma covardia comigo… O lado que vai vir. Por isso, estou agoniada. Para poder me proteger, vou ter que articular na minha cabeça. Que burrice a minha. Chamei as pessoas para o jogo, numa parada que podia pensar sozinha. Eu não penso. A partir de amanhã, vou ter que pensar em tudo aquilo que faço aqui dentro", acrescentou Raquel.

Raquel Brito revela motivo para Davi não entrar em A Fazenda

Raquel Brito tem conversado bastante com alguns colegas em 'A Fazenda 16'. Durante a madrugada de quinta-feira, 19, a influenciadora digital comentou sobre a reviravolta na vida do irmão, Davi Brito, após o BBB 24.

De acordo com Raquel, o campeão do reality show da TV Globo não aceitaria entrar em outro programa atualmente devido a sua saúde mental. A peoa explicou que o psicológico de Davi ficou bastante abalado com a chegada repentina da fama.

"Está psicologicamente muito afetado. Ele está tomando tarja preta. Está psicologicamente muito afetado. Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que está do seu lado e vira contra você", relatou Raquel Brito.