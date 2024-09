A Fazenda: Gizelly Bicalho choca com previsões para o reality show

A vidente que disse! Gizelly Bicalho revela que viu previsões inesperadas para a nova temporada de A Fazenda 16. Saiba o que pode acontecer

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho surpreendeu ao revelar quais foram as previsões que ouviu sobre A Fazenda 16, da Record. Ela contou que uma vidente revelou situações que podem acontecer ao longo da atual temporada.

Em uma conversa no confinamento do Paiol, Bicalho contou que momentos inusitados foram previsto para o reality show. “Gravidez não planejada, alguém vai ser expulso, vai ter polícia que vai legar alguém, alguém vai quebrar alguma parte do corpo. Então, de todas as alternativas, eu acho que é melhor uma gravidez não planejada”, disse ela.

Ao ouvir as previsões, Michael Calasans contou que pode ser o candidato para uma das previsões. “Ai, gente, vai. Eu quebro a parte do corpo, porque aí eu já sei o que passei, né?”, comentou.

Gizelly Bicalho e Cauê Fantin se estranham no confinamento

Confinados no Paiol de A Fazenda 16, da Record, Cauê Fantin e Gizelly Bicalho protagonizaram um climão após ele fazer uma acusação contra a ex-BBB. Tudo começou quando ele disse que a morena quis se aparecer ao ficar feliz com a presença de Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi, na sede e também reclamou dela falando sobre o Big Brother Brasil.

"Achei você super gentil, só que assim, do mesmo jeito, continuo achando a mesma opinião que tinha aquela hora", disse ele. E ela rebateu: "Então pronto. Você não sabe como eu vivi. A sua opinião, para mim, não me interessa".

Assim, ele comentou: "Mas é a minha opinião, sendo minha eu posso colocar do jeito que eu quiser. O que aconteceu foi o seguinte: você quis chamar atenção ali". Porém, ela não aceitou: "Que chamar atenção... Assista em 2020, é exatamente a mesma pessoa. Eu chamo atenção naturalmente. Essa sou eu".

Então, Cauê citou Davi Brito. "Você quis chamar atenção da equipe do cara [ se referindo a Davi] que venceu a parada lá, parceiro. Você estava querendo isso", afirmou. E ela respondeu citando seus próprios fãs. "Você não conhece os furacões, mas vai conhecer agora", afirmou. Por fim, o rapaz disse: "Não mesmo, vamos conhecer. Eu to aqui para o tudo ou nada, minha parceira. Entrei para jogar com meu peito e coração, então se eu sentir alguma parada eu vou falar. É isso mesmo, então é a minha opinião".