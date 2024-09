A Fazenda: Flor Fernandez pede desculpas para Flora Cruz

Depois de polêmica em discussão com Flora Cruz, Flor Fernandez pede para conversar com a jovem e pede desculpas por algo que disse

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Flor Fernandez se envolveu em uma polêmica com Flora Cruz no último final de semana. As duas se desentenderam e trocaram acusações. Inclusive, Flor citou o pai da concorrente, o cantor Arlindo Cruz. Com isso, ela decidiu se desculpas.

Nesta segunda-feira, 23, Flor chamou Flora para uma conversa e se desculpou pelo que falou. “Só quero te pedir desculpas, porque eu quis dizer que eu sentia muito pelo seu pai e usei o termo errado”, disse ela. Por sua vez, Flora respondeu: “Tranquilo. Infelizmente, nossa relação vai ser assim”.

Logo depois, Flor completou: “A gente não precisa ser amigas. Eu só quero fazer o que é correto. Eu queria dizer ‘infelizmente’. Eu respeito muito a família e sinto muito por ontem”. E Flora respondeu: “Cuidado com as coisas que você fala, às vezes até sem intenção. Isso machuca muito”. Por fim, Flor disse: “Não foi minha intenção, tá bom? Obrigada”.

O valor do convênio de Arlindo Cruz

A influenciadora digital Flora Cruz surpreendeu ao contar qual é o valor dos gastos com a saúde do seu pai, o cantor Arlindo Cruz. Ele vive com as sequelas do AVC há sete anos e recebe cuidados em casa. Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, ela revelou o valor impressionante dos gastos.

De acordo com Flora Cruz, a família paga cerca de R$ 30 mil por mês no convênio médico do pai. Então, ela ainda contou que o faturamento do sambista vem dos direitos autorais de suas canções. “O show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça, muita coisa o plano de saúde não paga… São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde, só que ele não canta mais. O dinheiro de direito autoral é para cuidar da saúde do meu pai”, disse ela, e completou: “Lá em casa, se eu não trabalhasse, a minha mãe não trabalhasse, meu irmão não trabalhasse, a gente não ia sustentar essa vida”.