A Fazenda: Flor Fernandez cai no choro por causa de Camila Moura

Entenda o que aconteceu para Flor Fernandez ter caído no choro durante o confinamento de A Fazenda 16 após comentário de Camila Moura

Confinada em A Fazenda 16, da Record, a apresentadora Flor Fernandez caiu no choro na última terça-feira, 17, após ouvir um comentário de Camila Moura. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando Camila disse que Flor passa pano durante as conversas com as pessoas. “Do fundo do meu coração, não é para deixar você chateada… Às vezes, eu tenho impressão que você, às vezes, por ser boazinha e amorosa com todo mundo, dá impressão que está passando pano para umas coisas que não dá para passar”, afirmou ela.

Então, Flor rebateu: “Eu não me meto porque posso ter ouvido errado. Não é ser boazinha, é ser coerente”. Logo depois, ela começou a chorar e desabafou: “Eu sou sempre julgada. Não é falta de posicionamento”.

“Não sou amiga de ninguém, eu sou amiga de todo mundo. Eu sei que vocês estão mais fechados. Sabe o que falaram? Que eu ia chegar aqui e fazer barraco e eu não sou assim”, comentou. Logo depois, Gilson consolou Flor. “Você tem que estar forte, cara. Sua irmã esta esperando por você, não se esquece disso, das pessoas que você inspira. Chora o que você tem que chorar, porque amanhã é uma nova batalha”, afirmou.

Outra conversa de Flor Fernandez

Em outro momento do confinamento de A Fazenda 16, Flor Fernandez conversou com Zé Love e ouviu o desabafo dele, que foi acusado de ser machista por Suelen. Então, ela disse que as mulheres não entendem os homens cavalheiros. “Comigo pode ser cavalheiro. [Gosto de ser] Tratada como uma princesa”, afirmou ela.