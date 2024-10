A Fazenda 16: Zé Love escapa da roça e se torna fazendeiro

Na noite desta quarta-feira, 9, Zé Love conquistou o chapéu do fazendeiro e a roça será disputada por Sacha Bali, Cauê Fantin e Zaac

O reality show A Fazenda 16, da Record, já tem um novo fazendeiro. Na noite desta quarta-feira, 9, Zé Love venceu a prova do fazendeiro e escapou da roça da semana.

Na prova da semana, os peões Zé Love, Zaac e Cauê Fantin tiveram que ter sorte. Eles fizeram uma brincadeira de esconde-esconde em busca de pontos. Um dos peões fazia a contagem enquanto os outros se escondiam em caixas espalhadas no campo de provas. Então, quem estava contando escolhia uma caixa. Se a pessoa acertasse, ele ficava com os pontos da caixa. Caso errasse, os outros peões pontuavam. O vencedor da prova foi quem acumulou mais pontos no final de três rodadas.

Com a vitória de Zé Love, a terceira roça do reality show é disputada por Sacha Bali, Cauê Fantin e Zaac. Um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 10.

Relembre a formação da terceira roça de A Fazenda 16

A terceira roça de A Fazenda 16, da Record, já está formada! Na noite desta terça-feira, 8, Zé Love, Sacha Bali, Zaac e Cauê Fantin foram indicados para a berlinda. Saiba como foi a formação da roça:

Para começar, Camila abriu o Lampião e escolheu ficar com o Poder Laranja e dar o Poder Branco para Sacha Bali. Logo depois, ela leu o Poder Laranja, que deu a missão para escolher ficar imune à indicação do fazendeiro ou do segundo roceiro. Então, ela escolheu ficar imune à votação do fazendeiro.

Na sequência, a fazendeira Julia Simoura indicou Zé Love para o primeiro banquinho da roça. Logo depois, Sacha abriu o Poder Branco, que teve a mensagem de que todo voto que ele receber terá peso dois.

Os peões realizaram a votação aberta e o mais votado foi Sacha. Como segundo roceiro, ele teve a missão de puxar um peão da baia e escolheu Zaac para o terceiro banquinho. Na sequência, os peões fizeram a dinâmica do Resta Um e Cauê foi o quarto banquinho da roça. Por fim, Cauê vetou Sacha da prova do fazendeiro.