A Fazenda 16: Flor, Gui, Luana, Sacha e Yuri estão na roça; quem você quer que fique?

A 12ª roça de A Fazenda 16 foi formada! Quem deve escapar da berlinda? Vote entre Flor Fernandez, Gui Vieira, Luana Targino, Sacha Bali e Yuri Bonotto

Mais uma roça formada em A Fazenda 16! Flor Fernandez (60), Gui Vieira (22), Luana Targino (27), Sacha Bali (43) e Yuri Bonotto (34) estão na 12ª berlinda do reality show da Record. Os roceiros foram definidos na noite da última terça-feira (10) e dois deles serão eliminados da atração rural na quinta-feira, 12, e consequentemente estarão fora da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A CARAS Brasil quer saber: Quem você quer que continue no programa? Vote na enquete!

Flor, Gui, Luana, Sacha e Yuri estão na roça; quem você quer que fique? Flor Fernandez

Gui Vieira

Luana Targino

Sacha Bali

COMO A ROÇA FOI FORMADA

Pela primeira vez na temporada, a roça contou com cinco banquinhos. Contudo, a Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira, 11, continua a ser disputada por três peões. Ou seja, o veto foi duplo.

A noite de terça começou com a abertura dos pergaminhos e Vanessa Carvalho (35) não perdeu tempo para aproveitar suas vantagens. Autorizada pela apresentadora Adriane Galisteu (51), a peoa se apossou do Lampião e, ao descobrir os poderes, preferiu ficar com o da Chama Laranja. Quanto ao da Branca, a atriz presenteou Sidney Sampaio (44).

Antes de mais nada, Galisteu liberou o Poder da Chama Laranja e Vanessa ganhou o direito de escolher imunidade à roça ou um prêmio de R$ 20 mil. Após analisar, ela preferiu ficar com a imunidade.

Em seguida, Gilsão (39) cumpriu seu papel de Fazendeiro e mandou Sacha para o primeiro banquinho. Na hora da votação cara a cara, Yuri recebeu cinco votos e se tornou o segundo roceiro. Assim, o dançarino pôde puxar um dos moradores da Baia para o terceiro banquinho e selecionou Flor para o posto. Em seguida, a apresentadora começou o Resta Um. Após todas as escolhas, Luana acabou sobrando.

A formação estaria completa se não fosse pelo Poder da Chama Branca. Com o pergaminho em mãos, Sidney precisou indicar o quinto roceiro. Sem pensar duas vezes, o ator optou por Gui. O ex-ator mirim, então, precisou vetar dois competidores da Prova do Fazendeiro. Além de Flor, o peão teve que escolher entre os seus aliados e Sacha foi o segundo vetado.

Agora, cabe a Gui, Luana e Yuri se jogarem na Prova do Fazendeiro para conquistar o chapéu e ficar fora da berlinda.

