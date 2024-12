A Fazenda 16: Juninho e Nêssa são eliminados na semifinal

Juninho e Nêssa deixam o jogo de A Fazenda e Sacha Bali, Gui Vieira, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto estão na grande final do reality show

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Juninho e Nêssa. Os dois foram eliminados na noite desta terça-feira, 17, durante a semifinal do reality show. Com isso, a grande final é disputada por Sacha Bali, Gui Vieira, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto.

Juninho recebeu apenas 3.94% dos votos do público para ficar no jogo. Enquanto isso, Nêssa recebeu 1,07% dos votos e também foi eliminado.

Após a eliminação, os dois contaram que torcem por Sidney na grande final. Porém, Juninho acha que Gui pode vencer, mas Nêssa acredita que Sacha deve levar o prêmio.

A grande final de A Fazenda 16 acontece na quinta-feira, 19 de dezembro.

Rachel Brito nega gravidez

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 17, para reagir a respeito dos rumores de uma possível gravidez. A informação, negada pela assessoria da jovem mais cedo, passou a circular após uma foto recente publicada por Flora Cruz, sua ex-colega de reality show, viralizar na web.

Na imagem, registrada após os participantes eliminados gravarem o quadro 'Lavação de Roupa Suja', Raquel aparece ao lado de outros ex-peões do reality rural da Record TV. Segundo internautas, a irmã de Davi Brito estaria supostamente grávida.

Com a repercussão das especulações, após sua equipe negar a gravidez, a ex-A Fazenda compartilhou em seus stories no Instagram a foto em questão junto com os colegas e acrescentou risadas na legenda. Vale lembrar que, na última semana, Raquel Brito fez uma cirurgia plástica de lipoaspiração de papada - procedimento não realizado em pessoas gestantes.

Em outubro deste ano, a influenciadora digital foi desclassificada do programa da Record TV por questões de saúde e, na época, levantou suspeitas de gravidez. Assim que precisou deixar a competição, sua assessoria negou a possível gestação e explicou que o motivo da saída de Raquel aconteceu devido a um diagnóstico de miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração.