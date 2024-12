A Fazenda 16: Quem deve escapar da roça? Vote entre Flora, Gilson, Gui e Sidney

Flora, Gilson, Gui e Sidney acabaram na 11ª roça de A Fazenda 16; vote na enquete da CARAS Brasil e decida quem deve continuar no reality

A 11ª roça de A Fazenda 16 (RecordTV) começou a ser formada nesta terça-feira, 3, em uma noite repleta de reviravoltas. Gui Vieira(22) já está direto na berlinda, enquanto Flora Cruz(21), Gilson de Oliveira(39) e Sidney Sampaio(44) ainda podem se safar da eliminação com a Prova do Fazendeiro nesta quarta, 4. Vote a seguir na enquete da CARAS Brasil e decida quem deve seguir no reality rural.

VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA QUEM DEVE CONTINUAR EM A FAZENDA 16:

Quem deve continuar em A Fazenda 16? Vote e decida! Flora Cruz

Gilson de Oliveira

Gui Vieira

Sidney Sampaio

Tudo começou quando Adriane Galisteu(50) pediu para que Luana Targino(27), vencedora da Prova do Fogo, revelasse os poderes do lampião. Ela escolheu o pergaminho laranja e entregou o branco para Sacha Bali(43). Na sequência, o Fazendeiro da semana, Yuri Bonotto(34) fez sua indicação e colocou Sidney direto na 11ª roça de A Fazenda 16 .

Yuri acusou o colega de confinamento de ter um jogo repetitivo. "Ele tem um jogo cansativo, engessado e muito incoerente. Ele está há três meses só apontando uma pessoa, se resume ao Sacha. Eu acho que é muito incoerente da parte dele, ele repete em todas as dinâmicas."

Depois, antes de iniciar a votação ao vivo, Luana leu seu poder e descobriu que seu voto teria um peso quatro. Na sequência, todos os peões votaram e Flora foi a escolhida pela casa; então, a filha de Arlindo Cruz(66) puxou Gui da baia.

Sacha leu o poder do pergaminho branco, que dispensou o Resta Um e fez com que o peão escolhesse dois peões que não estavam na roça para uma nova votação. Ele indicou Gilson e Albert Bressan(55). Os dois empataram com quatro votos e Yuri, Fazendeiro da semana, teve que escolher um deles, mandando o personal trainer para a berlinda. Ele vetou Gui da Prova do Fazendeiro.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM

Albert Bressan votou em Vanessa Carvalho

Flor Fernandez votou em Flora Cruz

votou em Flora Cruz Gilson de Oliveira votou em Flor Fernandez

Sacha Bali votou em Flora Cruz

Flora Cruz votou em Flor Fernandez

Luana Targino votou em Flora Cruz (valendo 4)

Sidney Sampaio votou em Sacha Bali

Vanessa Carvalho votou em Flora Cruz

Juninho Bill votou em Flor Fernandez

votou em Flor Fernandez Gui Vieira votou em Flor Fernandez

