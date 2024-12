Raquel Brito grávida? Assessoria de ex-A Fazenda se pronuncia após rumores

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito agitou a web com suposta gravidez após foto recente viralizar nas redes sociais

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito se deparou com seu nome entre os assuntos mais comentados da web nesta terça-feira, 17, após uma foto sua ao lado de parte do elenco do reality show rural viralizar nas redes sociais. Segundo internautas, a irmã de Davi Brito estaria supostamente grávida.

A jovem, que foi desclassificada do programa da Record TV por questões de saúde, levantou suspeitas de gravidez assim que precisou deixar a competição, em outubro deste ano. Na época, a equipe de Raquel negou a informação e explicou que o motivo de sua saída aconteceu devido a um diagnóstico de miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração.

Em meio aos novos boatos de uma possível gestação, a assessoria de Raquel se pronunciou novamente sobre o assunto e colocou um ponto final nas especulações. "Informamos que os rumores sobre uma possível gravidez de Raquel Brito não são verdadeiros", declarou a equipe da jovem à 'Quem'.

Vale lembrar que, recentemente, a irmã do ex-BBB Davi Brito realizou uma cirurgia plástica de lipoaspiração de papada. Bastante ativa nas redes sociais, ela contou ao público que decidiu fazer o procedimento estético para melhorar sua autoestima.

"Além de eu querer tirar foto de algum ângulo, de frente, aparecia a papada… Me sentia feia demais. Não que as pessoas falem e eu acredite, mas de eu olhar no espelho e me sentir. Foi muito importante, uma elevação de autoestima muito grande", contou Raquel Brito na ocasião.

Raquel se reúne com ex-colegas de A Fazenda - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Raquel Brito? Entenda desclassificação

Para quem não acompanhou, Raquel, que estava confinada em 'A Fazenda 16', precisou de atendimento dentro do programa após se queixar de dor torácica durante uma das dinâmicas. Por recomendações médicas, a irmã do ex-BBB Davi Brito teve que deixar a atração e foi desclassificada para cuidar da saúde.

De acordo com informações do relatório médico, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração. Ainda segundo sua equipe, na época, Raquel Brito iniciou o tratamento adequado.

Apesar da desclassificação, a jovem retornou à final do reality show e participou de quadros como 'Lavação de roupa suja', juntamente com os demais participantes da competição.

