A Fazenda 16: Julia vence a Prova do Fazendeiro e foge da roça

Prova do fazendeiro

A terceira fazendeira de A Fazenda 26 é Julia Simoura. Ela venceu a prova da noite desta quarta-feira, 2, e escapou da roça da semana

Na noite desta quarta-feira, 2, Julia Simoura, Juninho Bill e Fernando Presto disputaram a terceira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16, da Record. Julia se deu bem e escapou da roça da semana. Saiba como foi:

A prova da semana exigiu agilidade e rapidez dos peões. Eles tiveram que descer em uma tirolesa e subir em uma ponte o mais rápido possível. No trajeto, eles tinham que pegar o mel em uma ponta do circuito e levar para o outro lado e encher um pote até a linha marcada. O vencedor foi quem fez o circuito no menor tempo e completou o pote de mel.

Com a vitória na prova, Julia conquistou o chapéu de fazendeiro pela segunda vez na temporada e também escapou da roça, garantindo mais uma semana no reality show. Então, Juninho, Fernando e Larissa Tomásia disputam a roça e um deles será eliminado na quinta-feira, 3.

Saiba como foi a formação da segunda roça de A Fazenda 16

A segunda roça de A Fazenda 16, da Record, foi formada na noite desta terça-feira, 1º, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Os participantes realizaram a votação e quatro nomes foram indicados para a berlinda, sendo: Julia Simoura, Juninho Bill, Larissa Tomásia e Fernando Presto. Saiba como foi a formação da roça:

Para começar, Sacha Bali abriu o Lampião e escolheu ficar com o Poder Branco. Então, ele deu o Poder Laranja para Larissa. Porém, a decisão dele foi anulada porque eles teriam combinado um sinal sobre os poderes. A direção decidiu cancelar os dois poderes.

Logo depois, Flor Fernandez é a fazendeira da semana e indicou Julia Simoura para a roça. Na sequência, os peões fizeram a votação aberta e o mais votado foi Juninho Bill.

Juninho teve o poder de puxar um peão da baia e escolheu indicar Larissa para o terceiro banquinho da roça. Por fim, os participantes realizaram a dinâmica do Resta Um e Fernando sobrou, indo para a roça. Ele ainda escolheu vetar Larissa da Prova do Fazendeiro.