Diretor de A Fazenda anuncia decisão sobre os participantes: ‘Conclusão’

Diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli revela mudança na forma como definiu o elenco da próxima temporada do reality show da Record

O diretor de TV Rodrigo Carelli revelou uma curiosidade sobre a escolha do elenco do reality show A Fazenda, da Record. Com a estreia da 16ª temporada na próxima segunda-feira, 16, ele contou que o programa não se preocupou em ter o mesmo número de homens e mulheres. O importante para eles é ter participantes legais.

"A gente chegou à conclusão de que o mais importante é termos um elenco bom e que funcione. Então, já de cara, na sede, não teremos o mesmo número de homens e mulheres. No paiol, independentemente do gênero, as quatro pessoas mais votadas vão subir. Tem gente que já participou de outros realities tanto na sede quanto no paiol. Mas, no paiol, tem mais pessoas que já estiveram de outros realities", disse ele no Programa de Todos os Programas.

Então, Carelli ainda contou como será a participação de Marcia Fu na novela temporada. "A gente vai ter o quadro dela, o ‘Fuzenda’. Ela vai comentar cenas do que aconteceu na semana e relembrar coisas dela. Já no primeiro programa, teremos um teaser em que ela aparece entrando e revendo a fazenda, o pavão dela. Até no logo do quadro, vai ter o pavão", afirmou.

Adriane Galisteu revela o que a irrita nos participantes

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu ao responder de forma sincera sobre o que mais a irrita no reality show A Fazenda, da Record TV. Comandante do programa rural, ela contou que não gosta de um tipo específico de participante do projeto.

“O que mais me irrita é o que não joga! Quem vai para lá e não quer jogar, tenho vontade de falar: ‘você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses R$ 2 milhões’. Me irrita, eu saio até o texto”, contou ela em entrevista no Programa de Todos os Programas, de Flavio Ricco e Gabi França.

Além disso, ela contou que sempre fica ansiosa antes do início de uma nova temporada do reality. “Eu juro que saio de casa como se fosse estrear na televisão. É sempre muito diferente. Eu vejo por mim, porque, apesar de ser a minha quarta temporada, apesar de eu assistir desde a primeira, saio sempre como se fosse a primeira vez. Saio nervosa, ansiosa”, declarou.