Adriane Galisteu entrega o que mais a irrita em A Fazenda: ‘Tenho vontade de falar’

Adriane Galisteu surpreende ao esbanjar sinceridade na resposta de pergunta sobre qual é o participante que mais a irrita no reality show A Fazenda, da Record TV

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu ao responder de forma sincera sobre o que mais a irrita no reality show A Fazenda, da Record TV. Comandante do programa rural, ela contou que não gosta de um tipo específico de participante do projeto.

“O que mais me irrita é o que não joga! Quem vai para lá e não quer jogar, tenho vontade de falar: ‘você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses R$ 2 milhões’. Me irrita, eu saio até o texto”, contou ela em entrevista no Programa de Todos os Programas, de Flavio Ricco e Gabi França.

Além disso, ela contou que sempre fica ansiosa antes do início de uma nova temporada do reality. “Eu juro que saio de casa como se fosse estrear na televisão. É sempre muito diferente. Eu vejo por mim, porque, apesar de ser a minha quarta temporada, apesar de eu assistir desde a primeira, saio sempre como se fosse a primeira vez. Saio nervosa, ansiosa”, declarou.

A Fazenda 16 estreia na próxima segunda-feira, 16 de setembro.

Festa do filho de Adriane Galisteu

A apresentadora de 'A Fazenda', da Record TV, Adriane Galisteu, reuniu amigos e familiares para celebrar em grande estilo o aniversário de 14 anos do filho, Vittorio, fruto de seu casamento com Alexandre Iódice, em agosto de 2024.

A festa aconteceu na Fazenda Boa Vista, interior de São Paulo. Além de bolos e docinhos tradicionais, o herdeiro da loira comemorou a chegada do novo ciclo de vida com um churrasco. O aniversariante ainda aproveitou o dia ensolarado para se divertir com os amiguinhos.

Entre os convidados presentes, Mirella Santos e a filha, Valentina, esbanjam alegria em frente às câmeras dos fotógrafos. Muito discreta, Emma Galisteu, mãe da apresentadora, também marcou presença na festa para prestigiar o neto.

Confira as fotos do aniversário de Vittorio: