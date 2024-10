Camila Moura expõe como descobriu traição de Lucas Buda com mãe de ex-aluno

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, Camila Moura contou que Lucas Buda a traiu com a mãe de um ex-aluno e detalhou como descobriu isso

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, a influenciadora Camila Moura voltou a dar detalhes sobre seu relacionamento com Lucas Buda. Durante uma conversa com Gizelly Bicalho, ela contou que o ex-BBB a traiu com a mãe de um antigo aluno e detalhou como ficou sabendo disso.

“Enquanto ele tava tomando banho eu restaurei o backup do WhatsApp e voltou as conversas. E ai quando voltou a conversa eu vi tudo. E ela era casada, ele dava aula pro filho dela”, disse a ex-mulher de Lucas Buda. "Eles já tinham ficado mesmo de fato?", quis saber Gizelly.

"Ele diz que transar, não transaram, mas chegaram bem perto, segundo o que ele falou. As mensagens eram muito esdrúxulas. Ela falava do marido dela, ele falava de mim. Não falava mal, tipo assim, [falava] ‘somos dois amantes’, e falavam tipo ‘ah, meu marido tá chegando, vou sair pra jantar hoje'”, recordou Camila.

Lucas Buda fala de vida financeira e revela acordo com Camila Moura

Recentemente, Lucas Budavoltou a falar sobre o término do seu casamento comCamila Moura e revelou que fez um acordo financeiro com a ex. "A gente fez um acordo. Não foi nenhum acordo judicial ou processo, mas sentamos juntos como dois adultos se divorciando e fizemos um acordo. Acordamos quem ia pagar o que. Esse apartamento que estou é o que nós morávamos e eu fiquei aqui. Ela se mudou para São Paulo e fizemos um acordo, eu pago para ela pela parte dela do apartamento", contou ele em entrevista ao iBahia.

E ele contou que os dois também se dividem nos cuidados com os pets que tinham juntos. "Tínhamos o cachorro. Dois cachorros, eles ficaram na casa da mãe da Camila. Quando eu estou no Rio, ficam comigo, e quando ela está, ficam com ela", afirmou.