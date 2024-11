Adriane Galisteu responde a acusações de internautas: 'Chocada com vocês'

A apresentadora Adriane Galisteu se manifestou após após alguns espectadores a acusarem de não gostar do participante Sacha Bali, de A Fazenda 16

A apresentadora Adriane Galisteuusou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para se manifestar após após alguns espectadores a acusarem de não gostar do participante Sacha Bali, do reality show A Fazenda 16, da Record. Nos stories do Instagram, ela rebateu acusações de que teria um preferido.

“Fui dar uma olhada nos comentários. Estou chocada com vocês. Que birutice vocês acharem que eu não gosto do Sacha! Ah, parem com isso, vai. Da onde vocês tiraram isso? Vocês estão doidos? O que é isso, gente? Eu, hein!”, disparou ela.

E continuou: "Antes vocês vinham com um papo de que eu gostava muito do Sacha e não gostava do Zé Love, agora vocês estão falando que eu não gosto do Sacha. Vocês precisam entender que essa imparcialidade é fundamental para o programa. Vocês são parciais, porque vocês ficam apaixonados e na torcida".

"Vocês é que estão sendo assim. Não vem colocar isso nas minhas costas, não, porque esse terno fica curto para mim. Se tem uma coisa que eu faço é tratar todo mundo igual. Não venha colocar essa carapuça, porque não vai servir", finalizou.

