A Fazenda 16: Zé Love, Sacha, Flor e Gui estão na sétima roça

Na noite desta terça-feira, 5, os peões de A Fazenda 16, da Record, formaram a sétima roça do reality show. Os peões Zé Love, Sacha Bali, Flor Fernandes e Gui Vieira foram indicados para a berlinda. Saiba como foi a votação.

Para começar, Juninho, que era o dono do Lampião do Poder, escolheu ficar com o Poder Laranja e deu o Poder Branco para Sidney Sampaio. Logo depois, Sidney leu o poder e recebeu a missão de trocar os peões da baia. Ele tirou Vanessa, Gilsão, Gizelly e Yuri da baia, e colocou Albert, Flor Fernandez, Zé Love e Gui Vieira.

A fazendeira Luana Targino indicou Zé Love para o primeiro banquinho da roça. "Costumo a falar que sou uma mulher de marcas. São cicatrizes que tenho espalhadas por todos os braços, que me fizeram ser a mulher que sou hoje. Sofri muito bullying na escola, na faculdade. Já passei por relacionamento abusivo. Meu ex-companheiro já levantou uma faca para mim... São coisas que causaram sequelas e consequências como ansiedade, pânico e depressão... Um homem — se é que posso chamar de homem — extremamente egocêntrico. A dor dele é a mais dolorosa da casa", disse ela em sua justificativa.

Então, Juninho abriu o Poder Laranja e teve a missão de selecionar dois moradores da baia para estarem disponíveis na votação da casa. Ele escolheu Gui e Flor.

Na sequência, os peões votaram e Sacha foi o mais votado. Ele teve a missão de puxar um peão da baia e escolheu Flor para o terceiro banquinho. Por fim, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e Gui ocupou o quarto banquinho da roça.

Gui teve que vetar um peão da prova do fazendeiro e ele tirou Zé Love da dinâmica. A prova do fazendeiro acontece na quarta-feira, 6, e a eliminação é na quinta-feira, 7.

Saiba quem votou em quem:

Vanessa votou em Yuri

Gilsão votou em Gui

Gui votou em Babi

Gizelly votou em Sacha

Sidney votou em Sacha

Sacha votou em Fernando

Babi votou em Sacha

Flora votou em Sacha

Yuri votou em Babi

Zé Love votou em Sacha

Juninho votou em Gui

Flor votou em Sacha

Fernando votou em Gui

Albert votou em Yuri

