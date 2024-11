Raquel Brito rebate comentários sobre coceira íntima: 'Me colocar para baixo'

Ex-participante de A Fazenda 16, Raquel Brito fez um desabafo ao lamentar ataques por coceira na região íntima devido a alergia

A influenciadora digital Raquel Brito fez um breve desabafo nas redes sociais após se deparar com novos comentários a respeito da coceira íntima que enfrentou durante o confinamento de 'A Fazenda 16', da Record TV. Na noite de segunda-feira, 4, a ex-peoa, que já explicou possuir alergia à lâmina de barbear, lamentou ainda receber ataques sobre a situação.

O assunto veio à tona durante um bate-papo descontraído de Raquel com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, a irmã do ex-BBB Davi Brito abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para responder.

Em meio às questões, a influenciadora recebeu um comentário maldoso e decidiu se pronunciar. "Vou tornar a dizer aqui quantas vezes for preciso, tenho alergia a barbeador. Sou mais higiênica que muita gente, quem tem alergia sabe o que é. Não tem coceira, não?", disparou a ex-participante de 'A Fazenda 16'.

"Imagino que fazem esses comentários a fim de me colocar para baixo ou trazer uma péssima imagem de uma coisa que não sou. O pior é cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma", completou Raquel Brito.

Vale lembrar que a influenciadora digital foi desclassificada do reality show rural após passar mal durante uma prova. Na ocasião, ela precisou de atendimento ao relatar dores na região torácica e chegou a ficar alguns dias internada. Diagnosticada com miocardite aguda, Raquel deixou a competição por recomendações médicas.

Raquel Brito rebate ataques - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquel Brito (@raquelbritoofc)

Raquel Brito revela reação ao descobrir que foi desclassificada de A Fazenda

A influenciadora digital Raquel Brito, desclassificada de 'A Fazenda 16' em outubro deste ano, abriu o coração ao falar sobre o triste episódio que a eliminou do reality rural da Record TV. A ex-peoa precisou deixar o confinamento após passar mal durante uma dinâmica do jogo.

Em entrevista ao 'Aquecendo o Feno', com Lucas Selfie, Raquel revelou como reagiu ao descobrir que não retornaria para a sede do programa. A jovem contou que ficou assustada quando soube da notícia, mas uma pequena esperança de que poderia voltar para a competição ainda existia; confira detalhes!

Leia também: Defesa de Mani Rego nega rumores sobre processo: 'Informação falsa'