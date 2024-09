Veja as fotos de como foram as férias de William Bonner na França

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas abre álbum de fotos da viagem que fez com o marido para a França neste mês

O apresentador William Bonner voltou para a bancada do Jornal Nacional, da Globo, nesta semana após curtir 15 dias de férias ao lado da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Agora, ela decidiu mostrar algumas fotos do que eles viveram durante a viagem para Paris, na França.

O casal apareceu se divertindo e sorridente em fotos feitas em pontos turísticos da capital francesa e também em jantares luxuosos. Além disso, ela compartilhou momentos românticos do casal, como fotos dos dois de mãos dadas e trocando carinhos.

“Saudade de uma viagem já, querida?”, brincou ela na legenda do vídeo com várias fotos deles juntos.

Durante o período de Bonner longe do JN, o telejornal foi comandado por Cesar Tralli e Renata Vasconcellos, que ficaram juntos por duas semanas na bancada da atração.

Homenagem da esposa de William Bonner

O jornalista William Bonner foi surpreendido com uma homenagem especial da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Em suas redes sociais, ela compartilhou um novo registro romântico ao lado do âncora do Jornal Nacional e se declarou para o companheiro.

Na imagem publicada, Bonner surge coladinho com Natasha, enquanto ela faz o clique. Carismáticos, o casal esbanjou simpatia e romantismo na selfie. "Meu parceiro de todos os momentos. Te amo", escreveu na legenda da postagem.