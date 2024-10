Em viagem pela Itália, a ginasta Rebeca Andrade recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar fotos pelos pontos turísticos

Nesta quarta-feira, 9, Rebeca Andrade encantou os internautas ao publicar uma série de fotos durante sua viagem à Itália. A ginasta está no país para o casamento de sua amiga e colega de esporte, Jade Barbosa, e aproveitou para explorar a cidade de Peschiera del Garda.

Nas imagens, a atleta posou em frente a um castelo. "Cansei de esconder… eu sou uma PRINCESA! #sorry", brincou na legenda da publicação.

E nos comentários, fãs e amigos não deixaram de ressaltar a beleza da jovem. "Tão linda", escreveu a ginasta, Lorrane Oliveira. "Princesa, linda demais", disse um internauta. "Além de princesa é uma rainha também", declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade posta carta aberta

Recentemente Rebeca Andrade usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma carta aberta contando que já pensou em desistir do esporte. Ela também fez um balanço de sua carreira e compartilhou detalhes dos bastidores dos treinos.

A atleta, que conquistou neste domingo a medalha de ouro nas barras assimétricas durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em João Pessoa, contou que no início do ano chegou a escrever uma carta de despedida para a ginástica nas notas de seu celular.

"Eu tinha certeza que esse seria o meu ultimo ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris e nessa carta eu estava falando comigo mesma, colocando para fora coisas que pessoas me disseram e que me machucaram, mesmo eu sabendo quem eu sou", iniciou ela, que compartilhou o conteúdo da carta.

"Por causa de uma frase, falaram que o sucesso subiu a minha cabeça. Por causa de uma proposta, fui chamada de ingrata e egoísta. Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e, essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam pra mim por um ângulo errado. Mas tudo bem, o mundo é assim, eu faço muito e penso em todos, mas as vezes preciso pensar em mim, e não é tão errado assim!", escreveu.