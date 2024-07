Rafa Justus elege bolsa de R$ 17 mil para curtir dia de parque

Rafaella Justus está curtindo uns dias nos Estados Unidos e elegeu uma bolsa luxuosa de R$ 17 mil para curtir um dia de parque

Rafaella Justus está curtindo uma viagem para os Estados Unidos para comemorar a chegada dos seus 15 anos. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus está acompanhada pela mãe e pela irmã Manuella, de cinco anos, fruto do casamento da apresentadora com Cesar Tralli.

A família está em Orlando, na Flórida, curtindo os famosos parques temáticos da região como Universal e Walt Disney World. Em sua conta no Instagram, Ticiane Pinheiro compartilhou um vídeo em que mostra um dia de parque e Rafa Justus chamou a atenção.

Para a ocasião, a jovem apostou em um conjunto composto por regata e shorts na cor clara e uma pochete da marca Louis Vuitton, avaliada em R$ 17 mil. Para se proteger do sol, Rafa ainda apostou em um boné preto para completar o look.

Bolo de aniversário

A adolescente Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, já abriu as comemorações do seu aniversário de 15 anos de idade. Ela passou uns dias em Miami com a família do pai e foi surpreendida com a chegada da família da mãe, que viajou até lá apenas para comemorar a data especial da herdeira. Com isso, eles celebraram a nova idade de Rafa com uma festa no restaurante.

Para a grande noite, Rafa ganhou um bolo de aniversário encantador para marcar o dia dos seus 15 anos. O bolo de chocolate contou com decoração de vários balões coloridos e foi personalizado com o nome da aniversariante.

Rafaella completou os 15 anos de vida no domingo, 21, e terá uma festa de debutante em breve. A família dela está organizando todos os detalhes da celebração luxuosa, que promete agitar os cerca de 400 convidados. Rafaella já está realizando as provas finais do vestido para o grande dia.