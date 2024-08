Poliana Rocha é elogiada pelas noras ao exibir corpão em passeio de lancha

Em novas fotos publicadas nas redes sociais, Poliana Rocha recebeu elogios das noras, Virginia Fonseca e Hariany Almeida; confira

Na última terça-feira, 6, Poliana Rocha agitou as redes sociais ao compartilhar um novo clique no Instagram. A influenciadora digital aproveitou o dia de sol para fazer um passeio de lancha pelo lago da fazenda do seu marido, Leonardo, em Tocantins, e foi elogiada pelas noras, Virginia Fonseca e Hariany Almeida.

Nos registros publicados, Poliana surgiu vestindo um biquíni rosa e uma bolsa de praia de grife e arrancou suspiros dos internuatas, que ficaram impressionados com o corpão da loira. "Um corpo é um corpo, né?", comentou uma seguidora. "O Léo tem um mulherão do lado dele, não é só o corpo, é tudo né? Eu sigo ela e percebe o quanto ela é um ser humano maravilhoso", elogiou outra. "O melhor dela é que o interior reluz no exterior… de tão linda de alma e corpo e beleza!", declarou uma terceira internauta.

E quem também marcou presença nos comentários da publicação foram Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, e Hariany Almeida, namorada de Matheus Vargas, filho de Leonardo. Virginia comentou emojis de admiração e Hariany declarou: "Linda".

Confira os comentários de Virginia e Hariany:

Poliana Rocha chama a atenção ao mostrar Leonardo de sunga

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, está acompanhando o sertanejo na viagem pela fazenda deles em Tocantins. Grande amante da pescaria, o famoso adora ir ao local para isso e, dessa vez, já foi com a embarcação que ganhou de presente de aniversário de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Fazendo pose em sua lancha luxuosa, o artista foi flagrado pela esposa, que, muito apaixonada e nada ciumenta, compartilhou o registro do amado de sunga. Usando uma camiseta, boné e a roupa de banho estampada, Leonardo se mostrou com a vara de pesca. Veja!