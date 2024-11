Mesmo destino! Wanessa Camargo, Isis Valverde e Marcus Buaiz embarcam para férias em Orlando

Reencontro de famílias? Após escolherem os EUA para curtir as férias, Wanessa Camargo, Isis Valverde e Marcus Buaiz aproveitam dia em Orlando

Na última sexta-feira, 22, Wanessa Camargo, Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam algo em comum nas redes sociais: Eles escolheram Orlando, cidade na Flórida, Estados Unidos, para aproveitar as férias.

Em seu perfil oficial no Instagram, Wanessa registrou um dia de parque na companhia dos filhos, João Marcus e João Francisco. Ao mesmo tempo, Marcus, que já foi casado com a cantora e é pai de seus filhos, desembarcou com Isis Valverde, e o filho da atriz, Rael, no outro lado da cidade.

"Os próximos dias vão ser pura diversão aqui no Universal Orlando Resort! Tem de tudo: adrenalina nas atrações mais radicais (os meninos amam!) e momentos tranquilos que eu e minha mãe adoramos", escreveu a ex-BBB no Instagram.

Já Isis e Marcus Buaiz decidiram aproveitar a casa em que estão hospedados, com tema de videogames e super-herois. "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Começamos o dia com essa vista especial: Spider Man", escreveu Marcus no Instagram.

Vale destacar que Marcus Buaiz é pai de João Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, frutos de seu antigo casamento com Wanessa Camargo, enquanto Isis Valverde é mãe de Rael, de 6 anos de idade, do antigo relacionamento com André Resende.

Confira os registros abaixo:

Aniversário de Rael

Na última terça-feira, 19, Isis Valverde celebrou mais um ano de vida de seu filho Rael. O pequeno completou 6 anos de idade e recebeu uma comemoração especial ao lado da família. Nos Stories do Instagram, a atriz mostrou registros da celebração, que contou com a presença de seu noivo, Marcus Buaiz.

"Parabéns amor da vida", escreveu ela na legenda. Na sequência dos Stories, a famosa compartilhou um vídeo do momento dos 'parabéns', quando Rael faz um pedido e apaga as velinhas.

Já no feed, a atriz separou uma publicação para se declarar ao pequeno. "Meu filho, hoje comemoramos mais um aninho da sua vida. Quanta luz cabe num serzinho tão pequeno, mas que tem crescido tão rápido… Tenho muito orgulho da pessoa que você vem se tornando, cada vez mais amoroso, inteligente, independente, forte, esperto", iniciou.

"Espero poder continuar te instruindo, te acolhendo, te cuidando e te admirando. Você pra mamãe é sinônimo de amor. Que sorte a minha! Te amo! Feliz aniversário", finalizou a mamãe coruja.

Vale lembrar que Rael é fruto do relacionamento de Isis Valverde com o empresário André Resende, com quem foi casada entre 2018 e 2022.