Lucas Pizane relembra viagem romântica com Giovanna Lima

Lucas Pizane usou as suas redes sociais para relembrar fotos de uma viagem para lá de romântica ao lado da namorada Giovanna Lima

Nesta quinta-feira, 26, Lucas Pizane aproveitou para fazer um TBT em suas redes sociais. A sigla significa "ThrowBack Thursday" e consiste em compartilhar fotos antigas.

Em sua conta no Instagram, o ex-BBB relembrou diversas fotos de uma viagem romântica que fez com a namorada Giovanna Lima na Bahia.

"Acarajé com pão de queijo", brincou ele na legenda, fazendo referência ao estado da amada, que é de Minas Gerais.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "A mistura de sotaques, costumes, culinárias.. o misturadinnn de vocês", escreveu uma internauta. "Me adotem?", brincou outra. "Que casal lindo", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PIZANE (@lucaspizane)

Amor

Desde que assumiu o namoro com Giovanna Lima, o nome do músico Lucas Pizane tem estado em alta. Os dois se conheceram durante o confinamento do BBB 24 e engataram uma relação alguns meses após o fim do programa —o que tem sido novidade para os dois, já que eram anônimos até janeiro deste ano.

"É sempre legal ver que existem pessoas que nos dão carinho", explica Pizane, em entrevista à CARAS Brasil. "[Mas], viver tudo isso tem sido diferente, por causa da exposição. Tentamos blindar a nossa relação e as nossas intimidades, afim de construir uma relação sólida, verdadeira e regada de amor."

"Somos jovens, compatíveis e temos muita vontade de dar certo. Tem sido maravilhoso estar junto de alguém tão especial para mim e que me faz tão feliz", acrescenta. "Somos pessoas que acreditam na positividade e só trazemos para a nossa vida o que é de bem, o que é construtivo e o que é amor."

Cantor, Pizane agora se dedica a um projeto musical em grupo, porém, não esconde que Giovanna é sua musa inspiradora. Ele afirma que existem canções que podem ser lançadas no futuro, a partir de sua nova fase. "A Gio me ajuda a ser alguém melhor e a ter uma vida mais feliz", acrescenta.