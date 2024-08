Ex-BBB Pizane transforma Giovanna em inspiração para sua vida: 'Me ajuda a ser melhor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Pizane comenta como tem lidado com a exposição do namoro com Giovanna, ex-colega de confinamento no BBB 24

Desde que assumiu o namoro com Giovanna Lima (28), o nome do músico Lucas Pizane (23) tem estado em alta. Os dois se conheceram durante o confinamento do BBB 24 e engataram uma relação alguns meses após o fim do programa —o que tem sido novidade para os dois, já que eram anônimos até janeiro deste ano.

"É sempre legal ver que existem pessoas que nos dão carinho", explica Pizane , em entrevista à CARAS Brasil. "[Mas], viver tudo isso tem sido diferente, por causa da exposição. Tentamos blindar a nossa relação e as nossas intimidades, afim de construir uma relação sólida, verdadeira e regada de amor."

Durante o confinamento, Giovanna se envolveu românticamente com MC Binn (30); já o músico, terceiro eliminado da edição, namorava com a influenciadora Beatriz Esquivel (27). A relação com a ex-participante do reality Soltos em Salvador acabou em maio deste ano.

Leia também: Giovanna rebate críticas após assumir namoro com Lucas Pizane: 'Narrativa mentirosa'

"Somos jovens, compatíveis e temos muita vontade de dar certo. Tem sido maravilhoso estar junto de alguém tão especial pra mim e que me faz tão feliz", acrescenta. "Somos pessoas que acreditam na positividade e só trazemos para a nossa vida o que é de bem, o que é construtivo e o que é amor."

Cantor, Pizane agora se dedica a um projeto musical em grupo, porém, não esconde que Giovanna é sua musa inspiradora. Ele afirma que existem canções que podem ser lançadas no futuro, a partir de sua nova fase. "A Gio me ajuda a ser alguém melhor e a ter uma vida mais feliz", acrescenta.

O pedido oficial de namoro aconteceu algumas semanas após rumores de que eles estariam vivendo um romance. O ex-BBB surpreendeu a amada com alianças durante um passeio de balão. Assumidos, os dois compartilharam um registro do momento em seus perfis do Instagram.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PIZANE, EX-PARTICIPANTE DO BBB 24: