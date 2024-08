Lexa surge em clima de romance com Ricardo Vianna durante viagem

A cantora Lexa compartilhou nas redes sociais algumas fotos em clima de romance com Ricardo Vianna em Fernando de Noronha

Lexa usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para compartilhar algumas fotos em clima de romance com o noivo, Ricardo Vianna. Os dois estão passando alguns dias de descanso em Fernando de Noronha.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora e o ator aparecem abraçados e também se beijando enquanto curtem um passeio de barco no cenário paradisíaco. "No nosso lugar favorito", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Perfeitos", disse uma seguidora. "Exalam amor e felicidade", escreveu outra. "Maravilhosos", falou uma fã. Ricardo também deixou um recado para a amada. "Te amo, te amo!", declarou o ator.

Recentemente, Lexa revelou que tomaria uma medida drástica caso o amado decidisse participar de um reality show. A artista contou que chegaria ao ponto de terminar o relacionamento. "Separaria (risos). Não tem condição. Separação na hora. Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição", disse ela durante sua participação no talk show Papo de Mer**, do Porta dos Fundos.

Lexa se emociona com surpresa do irmão

Isaac Araújo, irmão da cantora Lexa, surpreendeu a cantora ao contar que fez novas tatuagens. O nutricionista decidiu eternizar na sua pele o nome das irmãs e também da sua mãe e fez a revelação durante um almoço em família.

Através dos Stories do Instagram, a famosa mostrou o momento em que soube das tatuagens. "Eu tô passando mal, para! Primeiramente, quem deixou?", disse Lexa, questionando a mãe, Darlin Ferrattry, antes de ver a homenagem.

Em seguida, Isaac mostrou o braço em que tatuou o nome da irmã e a cantora ficou bastante emocionada. Isaac tatuou no braço esquerdo 'Léa', o nome da funkeira. "Ele fez uma tatuagem pra mim, pra minha irmã e pra mamãe. Isaac, te amo!!", se declarou a famosa ao mostrar a homenagem que recebeu. Veja a tatuagem!