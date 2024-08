Lexa revela motivo que a faria terminar com Ricardo Vianna

A cantora Lexa revelou um motivo específico que a faria terminar o relacionamento de menos de um ano com Ricardo Vianna. Saiba tudo!

Lexa e Ricardo Vianna namoram há menos de um ano e a cantora revelou que tomaria uma medida drástica caso o amado decidisse participar de um reality show. A artista contou que chegaria ao ponto de terminar o relacionamento.

"Separaria (risos). Não tem condição. Separação na hora. Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição", disse ela durante sua participação no talk show Papo de Mer**, do Porta dos Fundos.

É importante ressaltar que Lexa tem um passado traumático quando diz respeito ao tema. Em 2023, seu então marido Mc Guimê participou do Big Brother Brasil 23, reality show da Rede Globo, e foi expulso por supostamente assediar Dania Mendez. Apesar da polêmica em rede nacional, Lexa e Mc Guimê decidiram continuar juntos até setembro de 2023, quando anunciaram o fim da relação por meio de um post nas redes sociais.

Homenagem

Isaac Araújo, irmão da cantora Lexa, surpreendeu a cantora ao contar que fez novas tatuagens. O nutricionista decidiu eternizar na sua pele o nome das irmãs e também da sua mãe e fez a revelação durante um almoço em família na quarta-feira, 31.

Por meio dos Stories do Instagram, a famosa mostrou o momento em que soube das tatuagens. "Eu estou passando mal, para! Primeiramente, quem deixou?", disse Lexa, questionando a mãe, Darlin Ferrattry, antes de ver a homenagem.

Em seguida, Isaac mostrou o braço em que tatuou o nome da irmã e a cantora ficou bastante emocionada. Depois, ela se levantou e abraçou o jovem. "Vamos ver quem é sentimental agora", brincou Wenny Isa, a caçula.

Isaac tatuou no braço esquerdo 'Léa', o nome da funkeira. "Ele fez uma tatuagem para mim, para minha irmã e para mamãe. Isaac, te amo", se declarou a famosa ao mostrar a homenagem que recebeu.