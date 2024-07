Nas redes sociais, a cantora Lexa mostrou que ficou bastante emocionada ao ver que seu irmão, Isaac, tatuou o seu nome no braço

Isaac Araújo, irmão da cantora Lexa, surpreendeu a cantora ao contar que fez novas tatuagens. O nutricionista decidiu eternizar na sua pele o nome das irmãs e também da sua mãe e fez a revelação durante um almoço em família nesta quarta-feira, 31.

Através dos Stories do Instagram, a famosa mostrou o momento em que soube das tatuagens. "Eu tô passando mal, para! Primeiramente, quem deixou?", disse Lexa, questionando a mãe, Darlin Ferrattry, antes de ver a homenagem.

Em seguida, Isaac mostrou o braço em que tatuou o nome da irmã e a cantora ficou bastante emocionada. Depois, ela se levantou e abraçou o jovem. "Vamos ver quem é sentimental agora", brincou Wenny Isa, a caçula.

Isaac tatuou no braço esquerdo 'Léa', o nome da funkeira. "Ele fez uma tatuagem pra mim, pra minha irmã e pra mamãe. Isaac, te amo!!", se declarou a famosa ao mostrar a homenagem que recebeu.

Irmão de Lexa faz tatuagem para a cantora - Reprodução/Instagram

Lexa se espanta com revelação sobre vida íntima da mãe

A cantora Lexa e sua mãe, Darlin Ferrattry, participaram do programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e disponibilizado nesta terça-feira (30) no YouTube. Durante o papo, as duas falaram sobre suas vidas íntimas.

A empresária foi questionada se já participou de uma suruba. "A gente não tem isso quando a gente está nos 17. Foi na praia. Não troquei nada, filha. Fiz ali na praia, com todo mundo vendo, e só. Foi antes do teu pai. Eu tive uma vida antes [dos meus filhos nascerem]", confessou ela, que deixou a filha espantada.

Já a cantora respondeu que nunca participou de algo assim. "Eu tô bem. Eu acho que eu sentiria ciúmes se eu expandisse mais". Bem humorada, Lexa brincou com o apelido de "sapequinha", originado pelo hit homônimo, e disse que sua mãe é a "sapecona". Saiba mais!