Larissa Manoela encanta com novas fotos de viagem: 'Amando'

Larissa Manoela encantou ao compartilhar novas fotos de sua viagem para a Tailândia ao lado do marido André Luiz Frambach

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem romântica para a Tailândia ao lado do marido André Luiz Frambach.

Nesta sexta-feira, 29, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem e surgiu muito sorridente em fotos sozinha e ao lado do amado.

"Bangkok sendo linda, agitada, diferenciada e super receptiva. Amando conhecer esse lado da Tailândia", escreveu ela na legenda.

O último trabalho de Larissa Manoela foi como a Penélope no filme Traição Entre Amigas, lançado esse ano.

Renovação de votos

Que amor! Na quinta-feira, 28, o ator André Luiz Frambach emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo inédito de sua renovação de votos com Larissa Manoela. O casal, que oficializou a união em 2023 durante uma cerimônia intimista, celebrou o amor novamente em viagem pela Tailândia.

''Nossa renovação de votos, mais especial impossível'', escreveu o ator na legenda da publicação.

Nos registros, Larissa e André surgiram apaixonados enquanto apreciavam as belas vistas do destino. "A nossa vida não é só esse momento, são todos os dias, mas esses momentos representam, cada vez mais, o fortalecimento da nossa relação, o nosso amor, o 'para vida e além'... E que seja assim: o amor da e para a minha vida. Te amo.", declarou André no vídeo.

"Você já sabe disso, mas não custa reafirmar, reforçar, relembrar e falar quantas vezes forem necessárias o quanto você coloriu, com os mais lindos tons, a minha vida e o quanto você me inspira a ser a mulher que eu sou hoje, que você somou para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu desabrochasse para o mundo. Te amo para a vida e além", respondeu Larissa, emocionada.

