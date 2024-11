André Luiz Frambach exibe vídeo inédito de renovação de votos com Larissa Manoela

Uau! André Luiz Frambach encantou os internautas com novo registro de cerimônia romântica com Larissa Manoela na Tailândia: "Mais especial impossível"

Que amor! Nesta quinta-feira, 28, o ator André Luiz Frambach emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo inédito de sua renovação de votos com Larissa Manoela. O casal, que oficializou a união em 2023 durante uma cerimônia intimista, celebrou o amor novamente em viagem pela Tailândia.

''Nossa renovação de votos, mais especial impossível'', escreveu o ator na legenda da publicação.

Nos registros, Larissa e André surgiram apaixonados enquanto apreciavam as belas vistas do destino. "A nossa vida não é só esse momento, são todos os dias, mas esses momentos representam, cada vez mais, o fortalecimento da nossa relação, o nosso amor, o 'para vida e além'... E que seja assim: o amor da e para a minha vida. Te amo.", declarou André no vídeo.

"Você já sabe disso, mas não custa reafirmar, reforçar, relembrar e falar quantas vezes forem necessárias o quanto você coloriu, com os mais lindos tons, a minha vida e o quanto você me inspira a ser a mulher que eu sou hoje, que você somou para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu desabrochasse para o mundo. Te amo para a vida e além", respondeu Larissa, emocionada.

E não faltaram elogios nos comentários. "É nítido ver o amor de vocês pelos olhos de vocês", ressaltou uma seguidora. "Vocês são inspiração! Amo vocês e vocês merecem todo esse amor", declarou outra. "Que seja sempre assim, com todo esse amor!", desejou mais uma.

Confira o vídeo:

A cerimônia

Casados há 11 meses, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach tiveram uma segunda cerimônia para celebrarem o amor deles. Após alguns dias do segundo pedido de casamento do amado durante a viagem que estão fazendo pela Tailândia, a famosa apareceu com o eleito realizando um novo casamento nesta quarta-feira, 27.

Aproveitando a paisagem paradisíaca do local, os pombinhos apaixonados surgiram com roupas brancas e flores para renovarem os votos mais uma vez. Radiantes com a oportunidade de se casarem novamente em outro lugar, os artistas posaram sorridentes e trocando várias carícias enquanto colocavam as alianças.

"Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.

Ainda nos últimos dias, André Luiz Frambach pediu pela segunda vez a mão da esposa. O momento especial aconteceu durante o Festival de Lanternas, no qual as pessoas soltam luzes no céu à noite. "11 meses de casados & pronta pra casar todas as vezes possíveis com você! É SIM PRA VIDA TODA e pra todos os nossos sonhos que sonhamos, realizamos e ainda realizaremos juntos", disse ela ao postar os registros.