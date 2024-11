Larissa Manoela compartilha primeira parada de viagem com o marido

'Meta é conhecer o mundão', escreveu Larissa Manoela nas redes sociais; atriz abriu álbum de fotos com André Luiz Frambach

Nesta terça-feira, 12, Larissa Manoela movimentou suas redes sociais e compartilhou novos cliques com o marido, André Luiz Frambach. Em postagem no Instagram, a atriz mostrou a primeira parada do casal em Doha, capital do Catar.

"Primeira parada antes do nosso destino final", escreveu ela na legenda da publicação. Nos registros, os dois aparecem dentro do aeroporto, que conta com uma experiência dentro do local com várias plantas. A artista ainda se declarou ao seu amado: "A meta é conhecer o mundão com o amor da minha vida, lá vamos nós".

Os fãs do casal desejaram uma boa viagem nos comentários do post: “Aproveitem muito meus amores”, escreveu uma, “Almas gêmeas destinadas a serem felizes”, comentou uma outra seguidora, “Boas férias, aproveitem, vocês merecem!”, desejou uma terceira.

Larissa Manoela celebra dez meses do casamento com André Luiz Frambach

No dia 17 de outubro, Larissa Manoela e André Luiz Frambach completam dez meses de casados. Em sua conta no Instagram, a atriz postou um carrossel de 20 fotos de momentos especiais ao lado do amado.

Na legenda, ela fez questão de se declarar. "Ele é mais que meu marido. Ele é meu lar. Ele é meu coração. Ele é meu lugar seguro. Ele é meu melhor amigo. Meu amor bom demais. Dez meses da nossa união", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, o ator retribuiu o amor da esposa. "Sou apaixonado por nós dois. Obrigado por estar sempre do meu lado meu amor. Você é tudo para mim. Sou apaixonado por você", escreveu ele.

Planos de aumentar a família

Casados a dez meses, André Luiz Frambach e Larissa Manoela encantam os internautas diariamente com a relação que estão nutrindo. Em entrevista recente à Quem, o ator compartilhou seu desejo de aumentar a família e planos de ter filhos.

"É o nosso sonho ser pais. Mas ainda é muito cedo", analisou André ao veículo.