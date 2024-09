Laís Caldas mostra boa forma ao curtir cachoeira e recebe elogios

A ex-BBB Laís Caldas curtiu o dia em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros e recebeu inúmeros elogios dos seguidores nas redes sociais

Em suas redes sociais, Laís Caldas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 25, a ex-BBB aproveitou para se refrescar em uma cachoeira.

A médica visitou a Catarata dos Couros, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Em sua conta no Instagram, Laís publicou diversas fotos e vídeos do local paradisíaco. Nas imagens, ela surgiu com um biquíni preto, que ressaltou ainda mais a sua boa forma.

"Já com saudades desse paraíso", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Uma obra de arte", comentou uma internauta. "Aff, que perfeição é essa?", escreveu outra. "O verdadeiro paraíso é você, princesa", elogiou um terceiro.

Reflexão sobre o BBB

Recentemente, Laís Caldas separou um tempo para responder perguntas dos seguidores no Instagram. Entre os questionamentos que recebeu, ela refletiu sobre sua participação no BBB 22. A médica garantiu que não se arrepende das atitudes que teve na casa mais vigiada do Brasil.

"Arrepender não, mas faria algumas coisas diferentes. Se eu entrasse hoje, minhas atitudes seriam outras. Na época que entrei, tinha acabado de perder o meu pai (ele tinha falecido há um mês), e eu só entrei, porque ele me apoiou muito e queria tentar distrair minha mãe, irmãs e eu, do luto. Para mim, tinha algum propósito eu ter sido escolhida na seleção e ter passado por tudo aquilo antes de entrar", iniciou nos Stories.

"Eu também perdi meu avô, pai da minha mãe, três meses antes do programa, e fui eu e meu pai, (que também era médico), que tentamos salvar a vida do meu avô quando ele estava já partindo desse plano. Foi um momento bem difícil para todos nós. Criei força de onde eu não tinha para entrar no programa, e prometi para mim mesma que não ia me fazer de vítima, que não ia ficar chorando", relembrou a influenciadora.

Na sequência, Laís compartilhou que acredita que entrou na defensiva na tentativa de ser forte, mas, por conta disso, tomou atitudes das quais não se orgulha. Ela também recordou que os ataques de ódio que recebia por conta disso abalaram a família, que já enfrentava um momento delicado. Sua mãe, por exemplo, temia sair de casa e chegou a perder peso devido aos comentários negativos e ameaças de morte.

"Estavam todos destruídos com tudo! Graças a Deus, hoje estamos bem! O que ficou foram os ensinamentos, a experiência e a saudade deles que só aumenta. Aprendemos a conviver com a dor da perda, quem já perdeu alguém muito importante, vai me entender", prosseguiu.