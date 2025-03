Mãe de Virginia Fonseca surge em fotos de viagem com o namorado: 'Casal lindo'

Novo namorado da mãe de Virginia Fonseca, o sanfoneiro Danilo Nascimento, compartilhou um álbum de fotos ao lado de Margareth Serrão em Angra dos Reis

Novo namorado da mãe de de Virginia Fonseca, o sanfoneiro Danilo Nascimento, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para compartilhar um álbum de fotos dos dias que passou ao lado de Margareth Serrão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Nos registros publicados no perfil do sanfoneiro, os dois aparecem em clima de romance posando em um tapete flutuante no mar. Em outro momento, foram clicados durante um passeio de barco ao lado das netas de Margareth, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois.

E ele também mostrou uma selfie com a namorada e um vídeo destacando a água cristalina da região. Na publicação, Danilo optou por não usar legenda, mas recebeu uma declaração de Margareth nos comentários. “É isso, gato! Viver e aproveitar os momentos maravilhosos que a vida nos oferece”, escreveu ela.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que lindos,amo ver pessoas felizes", disse um. "Danilo é um ótimo profissional e uma pessoa excelente, humilde. Ele merece ser feliz e fazer a Margareth também", opinou outro. "Casal lindo", escreveu uma terceira pessoa.

Recentemente, os dois completaram um mês de namoro e trocaram declarações nas redes sociais."Feliz um mês de namoro, gata. A sua chegada trouxe um novo sentido para a minha vida. Obrigado por me fazer sorrir e me dar os melhores conselhous e por ser minha companheira de todas as horas", disse ele. Ao repostar o momento, Margareth escreveu: "Feliz um mês para nós, gato".

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico na noite do dia 27 de janeiro. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que ela estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

