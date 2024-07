Gisele Bündchen encanta ao mostrar que está na Bahia com a família

Top model internacional, Gisele Bündchen encanta ao mostrar cliques aproveitando praia da Bahia com sua família; veja os registros da famosa

A modelo Gisele Bündchen encantou ao mostrar que está com a sua família em um praia na Bahia. Nesta quinta-feira, 25, a top model internacional, que mora nos EUA, compartilhou os registros nas areias brasileiras e surpreendeu.

Cheia de beleza e naturalidade, a loira roubou a cena ao aparecer no cenário paradisíaco. Além de exibir suas curvas esculturais, a famosa ainda publicou fotos com os familiares se divertindo na praia e outras coisas típicas da Bahia como o cacau e outras comidas.

"Bahia", contou ela na legenda onde está e colocou um coração mostrando que gosta muito do local. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com os cliques da modelo internacional no Brasil. "A maior tá no Brasil", disseram. "A gata tá na Bahia", exclamaram outros,

Ainda nos últimos dias, Gisele Bündchen comemorou seu aniversário de 44 anos com sua irmã gêmea. Após alguns meses da morte de sua mãe, a famosa relembrou um clique com ela e lamentou sua falta pela primeira vez na data especial.

Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe

Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela faleceu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer durante a internação em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no domingo, 28 de janeiro. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais.

Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. "Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor", disse ela.

E completou: "Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça. Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou.Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo".