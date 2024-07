Gisele Bündchen abre álbum de fotos de viagem nos Lençóis Maranhenses

Gisele Bündchen se encantou ao visitar os Lençóis Maranhenses. A modelo contou que sempre teve o sonho de conhecer o local

Atualmente, Gisele Bündchen está passando uns dias no Brasil com os filhos Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do seu relacionamento com Tom Brady. A modelo já visitou a Bahia e agora está no Maranhão.

Neste domingo, 28, Gisele compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos mostrando a beleza exuberante dos Lençóis Maranhenses e revelou que sempre teve o sonho de conhecer o local. "Sempre sonhei em visitar os Lençóis. Que lindo que é o nosso Brasil", escreveu ela na legenda.

Rapidamente a publicação recebeu mais de 430 mil curtidas e milhares de comentários. "O nosso Brasil é maravilhoso", escreveu um internauta. "Uau! Você nessa paisagem deixou tudo perfeito", elogiou outra seguidora.

A famosa também postou algumas fotos de sua passagem pela Bahia. Cheia de beleza e naturalidade, a loira roubou a cena ao aparecer no cenário paradisíaco. Além de exibir suas curvas esculturais, a famosa ainda publicou fotos com os familiares se divertindo na praia e outras coisas típicas da Bahia como o cacau e outras comidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Desabafo

O aniversário de Gisele Bündchen foi no último dia 20 de julho e ela celebrou a chegada de seus 44 anos ao lado de sua irmã gêmea, Patrícia Bündchen. Após alguns dias da data especial, a modelo desabafou em sua rede social por não ter tido a mãe presente.

Após ter perdido a mãe, Vânia Nonnenmacher, de 75 anos, que lutava contra o câncer, no início deste ano, a famosa passou pela primeira vez o aniversário sem a presença materna. Em seus stories, a loira desabafou ao resgatar uma foto com ela e sua filha.

"Te amo eternamente, mãezinha! Nós sentimos muito tua falta", escreveu a top model sobre sofrer com a ausência dela.

Nos últimos dias, Gisele celebrou seu aniversário de forma simples ao lado da irmã e mostrou os cliques do momento. Vale lembrar que as duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.