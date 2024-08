Giovanna Lancellotti compartilha momentos de férias em Ibiza

Nas redes sociais, a atriz Giovanna Lancellotti abriu o álbum de fotos de suas férias em Ibiza, na Espanha; confira os registros

Nesta terça-feira, 27, Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de suas férias em Ibiza, na Espanha. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou diversas fotos de momentos especiais na companhia do noivo, Gabriel David, e amigos como Murillo Lima, Ronaldo e Celina Locks.

"Ibiza foi assim", escreveu ela na legenda da publicação. Nas fotos, a artista surgiu aproveitando o Sol nas águas cristalinas do local e passeado pelas ruas da ilha situada no Mar Mediterrâneo.

Nos comentários, fãs e amigos não economizaram nos elogios. "Lindos demais, amei as fotos", comentou um seguidor. "Já estou com saudades amiga", confessou Celina. "Te amo tanto, já estou com saudade! Foi incrível! Mais uma para nossa história", comentou Murillo. "Delícia demais", escreveu Gabriel David.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

A história de amor de Giovanna Lancellotti e Gabriel David:

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como eles se conheceram. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller, mas ela nunca deu muita bola. Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz e até enviando mensagens nas redes sociais antes deles se conhecerem apropriadamente.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, eles arrumaram um jeito para o casal se encontrar em um jantar. Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel em que ela estava hospedada. Desde então eles não se desgrudaram mais.