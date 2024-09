A atriz Fernanda Torres comemorou seu aniversário neste domingo, 16, em Nova York e teve uma surpresa inusitada. Veja o que ela disse!

A atriz Fernanda Torres comemorou seu aniversário neste domingo, 16, em Nova York e teve uma surpresa inusitada. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela contou que descobriu que o dia do seu nascimento coincide com o Dia da Independência do México. Enquanto passeava pela cidade, ela acabou se deparando com uma festa em celebração à data.

"Olha que loucura: estou aqui em Nova York e descobri que o meu aniversário é no Dia da Independência do México! Olha aqui, vai ter uma parada tipo Carnaval. Aqui, a bandeira do México atrás de mim... aqui o meu amigo. Olha lá embaixo, vai começar uma parada, então é isso! Sou eu com os meus 59 comemorando junto com o México a nossa Independência. Beijo!", disparou em um vídeo divulgado nas suas redes sociais.

Em seguida, ela mostrou um pouco da comemoração no país. "Pois é, eu tinha planejado uma manhã tranquila no meu aniversário e queria vir aqui na Morgan Library. Esse lugar é incrível, uma dica do Carnito Carvalhosa para mim, e um lugar que tem, por exemplo, a primeira Bíblia impressa graças à Revolução do Gutenberg".

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Filme com Fernanda Torres e Selton Mello é premiado no Festival de Veneza

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, ganhou o prêmio de melhor roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. O longa-metragem, original Globoplay, conta com os atores Fernanda Torres e Selton Mello no elenco.

'Ainda Estou Aqui' é inspirado no livro homônimo do jornalista Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de Eunice Paiva, mãe do autor. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro dão vida à personagem em fases diferentes da vida.

A produção escrita pela dupla Murilo Hauser e Heitor Lorega narra a jornada de Eunice, que foi diagnosticada com Alzheimer, e descreve como ela lidou com a brutalidade do regime militar após a prisão e o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, no início dos anos 1970. Leia mais!