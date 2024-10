Felipe Andreoli narra passagem do furacão após ficar ‘preso’ na Flórida: ‘Inviável’

De férias com a família, Felipe Andreoli conta como foi a passagem do furacão após ficar ‘preso’ e não conseguir deixar a Flórida

De férias com a família, Felipe Andreoli revelou que foi surpreendido pela passagem de um furacão durante sua viagem a Orlando, na Flórida, EUA. Apesar de tentar fugir da tempestade, ele não conseguiu deixar a cidade. Em conversa com Ana Maria Braga, o jornalista descreveu como foi a experiência de enfrentar o fenômeno no ‘Mais Você’, da Globo.

Felipe, que costuma marcar presença no programa para falar sobre esportes, precisou dar uma pausa nas férias ao lado da esposa, Rafa Brites, e dos dois filhos, Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois. Ao vivo, ele contou como foi a tentativa de “escapar” do furacão e detalhou o que aconteceu enquanto a tempestade passava pela cidade.

"A gente foi pego de surpresa. No meio da nossa viagem, a gente entendeu o que ia acontecer. A gente tentou antecipar a nossa volta para o Brasil, mas já estava inviável, os voos estavam totalmente lotados”, Andreoli contou que não conseguiu remarcar o voo e que precisou adiar seu retorno, já que o aeroporto fechou por conta dos fortes ventos.

"Nossa volta seria hoje, mas o aeroporto está fechado. Como a gente está aqui em uma turma, as reservas foram separadas, então, eu volto só na segunda-feira com meu filho mais velho, e a Rafa volta no dia do aniversário dela, na quarta, com meu filho mais novo. Porque senão a gente ia conseguir voltar só no dia 18", o jornalista detalhou.

Além de revelar o ‘perrengue’ para retornar para casa, Felipe também contou como foi o momento em que a tempestade estava passando em suas redes sociais: "Passou como uma grande chuva aqui onde a gente está, em um resort. (...) Era uma grande ventania, uma chuva forte, mas nada além disso", ele falou sobre o furacão, que, felizmente, perdeu força ao chegar na cidade.

Vale lembrar que anteriormente, Andreoli contou como ele e a família se prepararam para enfrentar a chegada do fenômeno da natureza: "A gente está em um hotel grande, bem abrigado, bem protegido. Pelo que a gente viu, o olho do furacão desceu um pouquinho e está abaixo da nossa localização. Tomamos todas as medidas que dava”, disse.

"Estávamos em uma casa e resolvemos sair, com medo de inundar, ficar sem luz, sem comunicação. Em um grande resort a gente acha que é mais tranquilo, seguro. A gente pode ter luz, água, comida, temos recursos, temos como lidar com essa situação. A gente espera que as pessoas que moram aqui e nem todas têm a mesma condição, consigam se proteger”, ele declarou.

