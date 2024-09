Felipe Andreoli desabafa após não conseguir atender pedido do filho

Felipe Andreoli fez um relato comovente após não conseguir atender um pedido do filho Rocco, de sete anos, fruto do casamento com Rafa Brites

Em suas redes sociais, Felipe Andreoli sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Casado com Rafa Brites, o apresentador é pai de Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois.

Nesta quarta-feira, 11, o famoso desabafou após não conseguir atender um pedido do filho mais velho. “Estou aqui para compartilhar uma história, na verdade, uma aflição que todos os pais e todas as mães passam. Hoje fui levar o Rocco para a escola, tem uma aula que ele não gosta muito, que não se dedica muito e eu tentei fazer um combinado com ele, aí falei: ‘Você consegue arrasar hoje na aula? Vai lá, faz tudo direitinho. Vamos fazer o seguinte: você faz tudo direitinho, o seu melhor na aula e você pode fazer um pedido para mim'", começou ele.

Em seguida, Felipe contou que o pequeno fez um pedido bem simples. "Aí ele pensou e me pediu uma coisa simples: ‘Quero que você venha me buscar aqui na aula’. E hoje é um dia que eu não consigo ir buscar ele na aula e ele me ‘quebrou’. Acabou que eu não consegui dar outra resposta para ele, ficou ainda mais chateado com a minha impossibilidade de buscá-lo e falou que não ia desempenhar na aula".

Para concluir, Felipe contou que pediu para o filho escolher outra coisa. "Ainda tentei outro combinado de ele comer alguma coisa que ele gosta. E o Rocco até escolheu algo, meio a contragosto, mas o que ele queria mesmo é que eu fosse buscar ele na escola. Isso me pegou muito. Um pedido tão simples que nossos filhos fazem e a gente não consegue atender".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

Surpresa

Felipe Andreolidecidiu surpreender a mulher e os filhos após ficar alguns dias longe de casa por causa do trabalho. O jornalista estava fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no Rio de Janeiro e voltou antes do combinado.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador do Globo Esporte SP postou um vídeo mostrando a reação de Rafa Britese dos dois filhos, Rocco e Leon, quando ele chegou em casa de surpresa. No momento da gravação, eles estavam no sofá da sala e levaram um susto ao vê-lo. Em seguida, os meninos e a apresentadora correram para abraçá-lo.

"Minha medalha de ouro veio em forma de surpresa. Falei para a galera aqui em casa que só chegaria domingo à noite... E quando eu cheguei eles estavam falando de mim... Que alegria voltar para a casa depois de tanto trabalho, com a sensação de missão cumprida", escreveu ele no começo do texto.

Depois, Andreoli também agradeceu o apoio da esposa. "Se não fosse a minha mulher medalha de ouro, que já estava exausta de segurar a onda sozinha, seria ainda mais difícil. Nada como uma surpresa para arrancar esse amor e sorriso deles", finalizou.