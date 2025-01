Fátima Bernardes surge sorridente em registro de férias com Túlio Gadêlha

Fofos! Em nova postagem, Fátima Bernardes esbanjou alegria ao posar na companhia do namorado, Túlia Gadelha, em dia ensolarado: “A dois”

No último sábado, 4, a jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais para compartilhar um novo registro de suas férias. Em seu perfil oficial no Instagram, ela mostrou que aproveitou o dia ensolarado na companhia do namorado, Túlio Gadêlha.

Sem revelar onde está passando estes dias de descanso, Fátima posou sorridente, enquanto renovava o bronze usando óculos de sol. "Férias a dois.", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

E nos comentários, fãs e seguidores capricharam nos elogios ao casal. “Maravilhosos”, disse uma internauta. “Que lindos, aproveitem bastante, merecem demais”, declarou outra. “Amo tanto um casal”, ressaltou mais uma.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão juntos há sete anos. No dia 2 de novembro, eles completaram mais um ano de relacionamento e a apresentadora falou sobre a data especial. "Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveu na legenda ao compartilhar cliques dos dois juntos, usando roupas brancas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes presta homenagem no aniversário de Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu namorado, Túlio Gadêlha. O deputado federal completou 37 anos de vida no dia 12 de novembro, e a apresentadora fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista compartilhou uma sequência de cliques do amado na praia, cachoeira, na piscina e também dos dois juntos e escreveu uma bela mensagem para ele. "Quando não está de terno no Congresso ou nas muitas reuniões, é assim que ele gosta de passar os dias: perto da natureza, da praia, de mim. Conhecendo novos lugares, se exercitando, aproveitando cada minuto", contou a famosa.

Em seguida, Fátima contou que eles vão passar a data distantes, já que Túlio vai viajar a travalho. "Hoje vai ser um aniversário diferente. Ele está a caminho de Baku, no Azerbaijão, pra participar da Cop29 - a conferência do clima. Ele ama o trabalho que faz também. Por isso, mesmo longe, sei que ele não está triste porque sabe da importância da missão. Felicidades, amor. Saúde e lindos momentos pra você nesse novo ciclo. Te amo", declarou a apresentadora. Veja as fotos!

Leia também:Fátima Bernardes é pega de surpresa com presente de Túlio Gadelha: 'Sorte'