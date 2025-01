Fabiana Justus mostra fotos de viagem especial em família: 'Grata e feliz'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus compartilhou algumas fotos de uma viagem especial ao lado do marido e dos filhos. Confira!

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Para fugir do calor que costuma fazer no Brasil nessa época do ano, a empresária decidiu viajar para Aspen, Colorado, nos Esados Unidos, que tem neve ao lado do marido Bruno D'Ancona e dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, de um ano.

Nesta sexta-feira, 10, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem especial. Fabiana surgiu sorridente com um look cinza específico para neve. Ela também fez questão de mostrar os pequenos se divertindo.

"Primeiro dia. Muito grata e feliz de estar aqui com meus amores", celebrou ela na legenda da publicação.

Retrospectiva

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus, de 38 anos, publicou uma retrospectiva de seu ano de 2024 em seu perfil no Instagram e detalhou as etapas do diagnóstico de câncer. Na terça-feira, 31, a filha do apresentador e empresário Roberto Justus relembrou a descoberta e o tratramento da leucemia mieloide aguda, e também, as comemorações de sua recuperação.

“Que ano! Me sinto pronta para virar essa página da minha vida e iniciar um novo capítulo cheia de saúde e muito amor e felicidade ao lado de quem eu mais amo”, escreveu na legenda da publicação.

Na retrospectiva, Fabiana escreveu que em janeiro foi diagnosticada com a doença e amamentou seu filho Luigi, de um ano, pela última vez, já no hospital; em fevereiro, listou a perda de cabelo, a comemoração do aniversário das filhas gêmeas enquanto estava internada e a volta para casa após a hospitalização.

Em março, a influenciadora relatou o encontro de um doador de medula compatível com ela, e, já em abril, fez o procedimento de pega da medula e retornou para seu lar depois de outra internação.

No mês seguinte, Fabiana comemorou que voltou a trabalhar de dentro de casa e, em junho, voltou a ser internada por conta de uma GVHD intestinal, mas também tomou sua primeira vacina com a nova medula.

A filha de Roberto Justus pôde comemorar em julho o fim dos seus 100 dias após o transplante, que são os mais críticos por a imunidade do paciente ficar reduzida, e comemorou em férias no campo com a família.

Em agosto, precisou passar por uma nova cirurgia para retirar um nódulo benigno, mas, já recuperada, em setembro e outubro comemorou seu aniversário e os 180 dias da pega da medula com festas luxuosas.

Já nos últimos meses do ano, Fabiana voltou a trabalhar presencialmente para algumas marcas e também comemorou o Natal com a família.

