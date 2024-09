Em terras parisienses, Paolla Oliveira e Taís Araujo se divertem em montanha-russa da Disney

Viajando pela Europa, Paolla Oliveira e Taís Araujo compartilharam momentos de entusiasmo nas montanhas-russas da Disney em Paris: "Perrengue chique"

Nesta quinta-feira, 26, Paolla Oliveira divertiu os seguidores ao compartilhar momentos de diversão que viveu ao lado de Taís Araujo. As atirizes aproveitaram um dia de passeio pela Disney de Paris e se aventuraram nas montanhas-russas e brinquedos espalhados pelo parque.

"Sem maturidade pra esse programa! O perrengue mais chic, divertido e em excelente companhia", escreveu Paolla na legenda da publicação, referindo-se à esposa de Lázaro Ramos.

Entre uma atração e outra. a dupla divertiu os internautas com os comentários feitos ao longo do dia. "Ela já desmaiou numa montanha-russa!", brincou Taís. "Eu desmaiava e rezava", concordou Paolla, brincando.

Nos comentários, os fãs das artistas entraram nas brincadeiras das meninas. "Não aguento com elas juntas", comentou uma seguidora. "Eu não acredito, as minhas duas divas juntas, eu amo demais essas deusas", disse outra. "Adorei duas adultas com comportamentos descontrolados infantis, (risos) cadê as mães dessas crianças produção?", brincou mais uma.

Paolla Oliveira compartilha sequências de perrengues em Paris e diverte

Paolla Oliveira foi às redes sociais na última terça-feira, 24, para compartilhar uma sequência de perrengues chiques que viveu em viagem para Paris, na França. A atriz, que já começou a viagem com fortes emoções, mostrou que viveu momentos de desafios ao lidar com a chuva e com imprevistos da Torre Eiffel.

"O fatídico dia", escreveu a atriz na legenda do post. No vídeo, Paolla aparece posando em frente a torre quando de repente as luzes se apagam. "Tive tanto trabalho para chegar aqui", lamentou a atriz, enquanto esperava as luzes se acenderem novamente. "A resposta para você hoje é não, Paolla", brincou um amigo da atriz.

A musa - que perdeu o passaporte durante a viagem - ainda apareceu correndo na chuva. "Tá chovendo muito", disparou ela, enquanto era carregada por integrantes da equipe para a sessão de fotos.

Nos comentários, amigos e seguidores se divertiram com os registros. "A torre não suportou toda sua luz. Você é maravilhosa!", comentou um seguidor, "Pelo menos os closes saíram ótimos", escreveu outro, "Perrengue chique", brincou um terceiro. Confira o vídeo clicando aqui!