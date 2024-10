Namorada de Benício Huck explica por que tem câmeras de segurança no quarto

Namorada de Benício Huck, Duda Guerra matou a curiosidade dos internautas sobre as câmeras de segurança instaladas em seu quarto

Namorada de Benício Huck, a influencer Duda Guerra, usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 11, para matar uma curiosidade dos internautas. Nos stories do Instagram, ela explicou o motivo de ter seu quarto monitorado por câmeras de segurança e disse que nunca se incomocou com a presença do sistema de vigilância.

Ela contou que os internautas a questionaram sobre a presença dos equipamentos, que aparecem ao fundo de um de seus vídeos. "Não sabiam que vocês eram tão fofoqueiros assim não, viu? Está todo mundo me perguntando por que tem câmera no meu quarto, se eu não me incomodo", começou ela.

"Meus pais quando construíram a casa, instalaram sistemas de câmera pela casa inteira, em todos os lugares daqui tem. Nunca foi uma questão pra mim, não. Sempre fui bem tranquila em relação a isso - vocês, inclusive, se incomodam mais do que eu", esclareceu a influenciadora.

Duda Guerra faz harmonização facial e mostra antes e depois

Recentemente, Duda Guerra fez um procedimento de harmonização facial para melhorar alguns traços do seu rosto. Em um vídeo nas redes sociais, a nora de Luciano Huck e Angélica exibiu o resultado da ida a uma clínica de estética. A jovem realizou um preenchimento para levantar a pontinha do nariz, dar um ponto de luz no queixo e definir o desenho dos lábios com um pouco de volume.

"A @gabrielafdawson entendeu exatamente o que eu queria e com muita cautela me deixou muito linda e sim, com quase nada de produto! Com as técnicas da doutora, conseguimos transformar o incômodo que eu tinha na pontinha do nariz e ainda fazer pequenos pontos sutis de embelezamento. O que eu amei? Ela foi super atenciosa e queria que fosse algo que me deixasse mais feliz, mas sem precisar mexer em muitas coisas… respeitando minhas características, minha idade e junto com o que eu queria, chegamos a esse resultado maravilhoso!", afirmou ela. Veja como ficou!